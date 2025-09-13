Mathieu Van der Poel ha un appuntamento con la storia del ciclismo in questo weekend di metà settembre quando si chiuderanno i Mondiali di Mtb a Crans-Montana. Lasciata da parte l'attività nel ciclismo su strada dopo il Renewi Tour, VDP si è concentrato sulla mountain bike per cercare di aggiungere l'ultimo tassello al suo puzzle di maglie iridate. Ha già conquistato il titolo di campione del mondo in tre discipline diverse – strada, ciclocross e gravel – e ora punta a uno storico poker con la medaglia d’oro nella Mtb.

Nelle ultime stagioni, VDP ha partecipato solo saltuariamente alla mountain bike, ottenendo risultati altalenanti.

Nonostante le difficoltà e qualche caduta, Van der Poel resta convinto del suo progetto e motivato nella caccia a questo titolo, che sia ora o in futuro. "Questa non è la mia ultima possibilità", ha raccontato VDP alla vigilia della corsa iridata.

'Era importante adattarmi alla quota'

I Mondiali di mountain bike sono in svolgimento in Svizzera, a Crans-Montana, e in questo weekend del 13-14 settembre vivono il loro momento clou. Oggi, sabato 13, è in programma la gara femminile di cross country, il format che rappresenta l'unica gara di mountain bike inserita anche nel programma delle Olimpiadi. Domani, domenica 14, si disputa la prova maschile che vede al via anche Mathieu Van der Poel. La corsa sarà trasmessa dalle 13:30 su Eurosport 2 e Discovery+, e dalle 13:55 su Rai Sport.

Il fuoriclasse olandese dovrà fare i conti con l'handicap di partire un po' indietro, visti i pochi punti che ha nel ranking di mountain bike. Nonostante questo, VDP rappresenta una mina vagante temuta da tutti, e una vera attrazione per una disciplina che di solito attira un interesse ridotto rispetto a quello del ciclismo su strada.

Van der Poel è reduce dalla gara di Coppa del Mondo di Les Gets, in cui è arrivato al sesto posto, e si è detto fiducioso e molto motivato per questa corsa iridata. "Mi sono allenato bene. Una settimana fa sono arrivato sul luogo dei Mondiali per un allenamento specifico e per una ricognizione del percorso", ha dichiarato VDP alla vigilia della corsa.

"Mi sento un po' meglio rispetto a Les Gets.

Lì le gambe e le capacità mi mancavano", ha dichiarato Van der Poel, che ha studiato attentamente ogni punto del tracciato iridato. "Ora mi sento bene sul percorso. Sono uscito in ricognizione ogni giorno. L'ho fatto perché qui siamo in quota, e sono sensibile a questo. Quindi era importante per me riuscire ad adattarmi. Ho anche testato molti assetti e linee. Ora ho trovato qualcosa con cui mi sento a mio agio. Era questo l'obiettivo di questa settimana", ha commentato Van der Poel.

'Spero di avere fortuna alla partenza'

Il fuoriclasse olandese sa che la sua caccia alla storica quarta maglia iridata n altrettante discipline del ciclismo passa anche da una partenza efficace, in cui dovrà recuperare posizioni.

"Spero di avere un po' di fortuna alla partenza di domenica, ma non è del tutto nelle mie mani. Non è stato il caso di Les Gets", ha commentato VDP, annunciando che in ogni caso il suo progetto iridato andrà avanti, anche se la corsa di Crans-Montana dovesse andare male.

"Ci sto provando da qualche anno. Ma non vedo questa come la mia ultima possibilità. Ho ancora molti anni davanti a me in cui posso provarci. Ma ovviamente, sarebbe fantastico diventare campione del mondo ora in una delle discipline che amo di più", ha concluso Van der Poel.