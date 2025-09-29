Appena archiviata la storica edizione 2025 dei Mondiali di ciclismo in Ruanda, la prima disputata nel continente africano, l'evento iridato ha già programmato il suo futuro a lungo termine. Le prossime sei edizioni dei Mondiali sono già state assegnate e il progetto seguito dell'Uci conferma la tendenza ad una convinta globalizzazione. L'evento girerà tra paesi tradizionalmente legati al ciclismo e altri decisamente nuovi. Nel 2026 i Mondiali di ciclismo si svolgeranno in Canada, a Montreal, ripercorrendo parte delle strade affrontare abitualmente nella corsa World Tour vinta un paio di settimane fa da Brandon McNulty in un arrivo in parata insieme a Tadej Pogacar.

I super Mondiali a Sallanches nel 2027

Dopo due edizioni caratterizzate da percorsi decisamente impegnativi, i Mondiali di ciclismo offriranno altre due occasioni a scalatori e uomini da classiche delle Ardenne, per poi dare spazio successivamente a corridori più veloci. I Mondiali 2026 si svolgeranno in Canada, a Montreal, con orari serali per il pubblico europeo. Si tratta di un ritorno nel paese nordamericano dopo ben 23 anni, dall'edizione 2003 vinta a sorpresa dallo spagnolo Igor Astarloa.

Il percorso affronterà un tratto iniziale in linea senza particolari difficoltà, di circa 110 km, per poi entrare nel circuito finale da ripeter per 12 volte. Si tratta dell'anello del GP Montreal, corsa World Tour nata nel 2010, con solo poche modifiche nell'approccio al rettilineo finale.

La salita più impegnativa è la Côte Camillien-Houde (1,8 km all'8%), all'inizio del giro, ma anche nel resto del circuito sono presenti dei saliscendi fino all'arrivo, anch'esso in salita al 4%. In totale, il percorso sarà di ben 273 chilometri.

Nel 2027 i Mondiali si terranno in Francia, a Sallanches, per un'edizione speciale che riunirà tutte le varie discipline del ciclismo, dalla strada alla pista, passando per gravel e mountain bike. Il percorso della gara in linea degli elite, ripercorrendo le strade di una delle edizioni più celebri della storia iridata, quella vinta da Hinault nel 1980. Il punto chiave del circuito sarà la Côte de Domancy, 2,5 chilometri con una pendenza media del 9,4%.

Ad Abu Dhabi e Copenhagen spazio ai velocisti

Con Sallanches si completerà un poker di Mondiali di ciclismo decisamente impegnativi, iniziato con Zurigo 2024. Nel 2028, l'Uci darà spazio a velocisti e passisti. Il Mondiale si terrà infatti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Il percorso non è ancora noto, ma Abu Dhabi e dintorni non offrono particolari alternative a percorsi cittadini o nel deserto. Potrebbe essere un Mondiale simile a quello di Doha 2016, vinto da Peter Sagan.

Nel 2029 l'evento iridato si svolgera in Danimarca, a Copenhagen. Anche in questo caso il percorso deve essere ancora ufficializzato, ma il territorio della capitale danese non presenta salite. Copenhagen ha già ospitato i Mondiali di ciclismo nel 2011, con la vittoria allo sprint di Mark Cavendish.

Nel 2030 si tornerà in Belgio, a Bruxelles, mentre nel 2031 sarà l'Italia, in Trentino, ad ospitare una nuova edizione del super Mondiale con tutte le discipline riunite insieme. I Mondiali di ciclismo già assegnati ufficialmente si fermano qui, ma per il 2032 si parla di un ritorno in Colombia, paese che ospitò una celebre edizione nel 1995 sul durissimo tracciato di Duitama.