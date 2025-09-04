Un altro passo verso il titolo iridato: l’Italia femminile della pallavolo ha ottenuto l’accesso per la semifinale dei Campionati del Mondo 2025, che si stanno svolgendo in Thailandia. La nazionale italiana guidata dal commissario tecnico Julio Velasco è approdata nella zona medaglie grazie alla vittoria per 3-0 nel quarto di finale contro la Polonia. Le azzurre dopo due giorni di recupero, torneranno sul campo del PalaHuamark di Bangkok sabato 6 settembre alle ore 14:30 italiane per affrontare il Brasile in semifinale. Le azzurre si troveranno di fronte un avversario di grande livello e servirà esprimere il gioco migliore per raggiungere la finale.

La partita tra Italia e Brasile sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV. In caso di successo le nostre portacolori si andrebbero a giocare una storica medaglia d’oro iridata contro la vincente tra Giappone e Turchia, che si affronteranno nell’altra semifinale.

I precedenti tra Italia e Brasile: dalla sconfitta Mondiale al trionfo in Nations League

Come nella scorsa edizione, Italia e Brasile si affronteranno nella semifinale dei Mondiali. Infatti nella rassegna iridata in Olanda del 2022 le azzurre si trovarono di fronte le verdeoro sul cammino verso la finale e dovettero dire addio ai sogni di gloria. Infatti il Brasile sconfisse l’Italia per 3-1 e andò poi in finale contro la Serbia, perdendo, mentre le azzurre vinsero la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti.

In questa sfida a Bangkok l’obiettivo delle nostre portacolori sarà quindi quello di ribaltare quel precedente e replicare la prestazione fatta nell’ultimo confronto contro le brasiliane. Infatti il più recente incrocio tra le due nazionali è stata la finale della Volleyball Nations League, andata in scena lo scorso 27 luglio all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia.

L’Italia ha alzato il trofeo, centrando il successo con il punteggio di 3-1 (22-25; 25-18; 25-22; 25-22). Una partita combattuta fino all’ultimo, in cui le brasiliane si sono confermate un avversario ostico per le azzurre, che hanno saputo però trovare nei momenti cruciali i colpi migliori, che serviranno per vincere anche questo match.

La vittoria azzurra nei quarti con la Polonia

Nei quarti di finale dei Campionati del Mondo la nazionale italiana ha centrato una vittoria netta, superando la Polonia con il punteggio di 3-0 (25-17; 25-21; 25-18). Le azzurre hanno confermato la propria supremazia nei confronti delle avversarie, che sono state sconfitte per la terza volta consecutiva in un match ad eliminazione diretta. Una partita in cui l’Italia ha comandato sempre il gioco nelle fasi calde dei set, andando poi ad allungare il distacco fino al successo. La top scorer del match è stata Paola Egonu, che ha realizzato 20 punti.