Niente da fare per Mathieu Van der Poel ai Mondiali di Mtb di Crans-Montana. Il fuoriclasse olandese, attesissima star della corsa che ha chiuso la rassegna iridata di mountain bike, nel cross-country maschile, l'unico format delle ruote grasse che fa parte anche del programma olimpico. VDP sperava di completare una collezione unica di maglie iridate tra le varie specialità del ciclismo, dopo aver conquistato i titoli di strada, gravel e ciclocross, ma, dopo una buona partenza Van der Poel è uscito presto dalla lotta per il podio e ha concluso nelle retrovie.

La corsa è stata dominata da Alan Hatherly, sudafricano che corre su strada nella Jayco AlUla, e ha regalato al ciclismo italiano una splendida soddisfazione con la medaglia d’argento conquistata da Simone Avondetto in un finale esaltante.

Alan Hatherly 🇿🇦 with a huge +1:29 lead!



Kortezky leads the chasers, who could be starting to think about the race for 🥈 and 🥉.

Mondiali, Hatherly subito al comando

La rassegna dei Mondiali di mountain bike ospitati dalla Svizzera si è conclusa oggi, domenica 14 settembre, con l'attesa gara cross-country élite maschile. Mathieu Van der Poel è partito a centro gruppo, in quinta fila, a causa dei pochi punti raggranellati durante la stagione della Mtb e il conseguente piazzamento nel ranking.

Nonostante questa partenza a handicap e le poche corse disputate nel fuoristrada, i bookmaker vedevano proprio nel fuoriclasse olandese il principale favorito della prova iridata. VDP puntava forte su questo obiettivo per aggiungere questa maglia iridata a quelle già vinte su strada, nel gravel e nel ciclocross, e completare così un poker unico nella storia del ciclismo.

Le previsioni si sono, però, rivelate troppo ottimistiche. Van der Poel è partito bene, ha recuperato posizioni su posizioni, riportandosi sul gruppetto di testa nel secondo dei nove giri in programma. Già in questa fase della corsa, Alan Hatherly, il sudafricano campione in carica, ha allungato isolandosi al comando. Hatherly, che quest'anno ha gareggiato soprattutto nel ciclismo su strada con la Jayco AlUla, ha fatto il vuoto, guadagnando terreno.

Con il sudafricano sempre più lanciato verso la riconferma dell'oro iridato, dietro si è formato un gruppetto comprendente il francese Koretzky, gli svizzeri Schatti e Flückiger, il danese Andreassen e gli azzurri Luca Braidot e Simone Avondetto. Van der Poel ha, invece, perso contatto, e seppure senza commettere particolari errori è sprofondato progressivamente nelle retrovie.

Un argento che pesa per Avondetto

Hatherly ha concluso la sua marcia trionfale vincendo largamente, mentre la corsa alle altre medaglie è diventata esaltante nell'ultimo giro. Avondetto ha attaccato su un tratto di dura salita, staccando la coppia di svizzeri, che sono stati rimontati da Koretzky. Avondetto è andato a prendersi una straordinaria medaglia d'argento, mentre Koretzky ha battuto allo sprint Flückiger e Schatti spegnendo l'entusiasmo del pubblico di casa.

Van der Poel è arrivato con oltre cinque minuti e mezzo di ritardo, al 29° posto, un risultato che dovrà farlo riflettere sul suo progetto di conquistare il titolo mondiale in questa prova. Se nel ciclocross VDP è in grado di dominare anche con un impegno limitato a poche gare, in una disciplina più globale e con un livello più alto come la mountain bike, questo approccio non sembra sufficiente.