Grande impresa di Lorenzo Mark Finn.

Il giovane azzurro, la promessa più splendente del ciclismo italiano, ha bissato il successo ottenuto un anno fa ai Mondiali juniores conquistando anche il titolo iridato al primo anno nella categoria under 23. La corsa degli under ai Mondiali di ciclismo di Kigali si è risolta ad una cinquantina di km dall'arrivo, quando Finn ha ispirato una fuga di sei corridori che ha presto preso il largo, tagliando fuori il deludente belga Jarno Widar, grande favorito della prova iridata. Finn ha poi staccato uno dopo l'altro tutti i compagni d'avventura, fino ad eliminare anche lo svizzero Huber nell'ultimo passaggio dalla salita di Kigali Golf.

Nel dopo corsa, il campioncino azzurro si è entusiasmato per il calore del pubblico e ha raccontato che ad un certo punto della corsa non credeva molto nelle sue possibilità. "Pensavo di essere in sofferenza" ha rivelato Finn.

Champion du monde junior à Zurich l'an dernier, Lorenzo Finn 🇮🇹 est sacré chez les espoirs 🌈 cette année #Kigali2025 devant Jan Huber 🇨🇭 et Marco Schrettl 🇦🇹 pic.twitter.com/23CeeDtnoH — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) September 26, 2025

Finn di nuovo Campione del Mondo

Nella sesta giornata di gare, i Mondiali di ciclismo di Kigali hanno proposto le due corse giovanili maschili, al mattino gli juniores e al pomeriggio gli under 23. La corsa juniores è andata al britannico Harry Hudson, protagonista di un assolo di una quarantina di chilometri.

Sul podio sono saliti anche il francese Blanc e il polacco Jackowiack.

Nel pomeriggio sono poi scesi in strada gli under 23, per una corsa su cui la nazionale azzurra puntava forte grazie a Lorenzo Mark Finn, iridato un anno fa tra gli juniores. La corsa è stata guidata dal Belgio di Jarno Widar, una delle stelle nascenti del ciclismo, favorito numero uno di questo Mondiale. I belgi si sono consumati nelle fasi iniziali e centrali, ma Widar non è poi riuscito a dare seguito al lavoro dei compagni ed è presto uscito dal vivo della corsa.

La svolta è arrivata ad una cinquantina di km dall'arrivo, quando Lorenzo Mark Finn è riuscito a lanciare una fuga in cui si sono inseriti anche lo spagnolo Hector Alvarez, il polacco Mateusz Gajdulewicz, lo svizzero Jan Huber e l'austriaco Marco Schrettl.

I battistrada sono riusciti a guadagnare rapidamente un buon vantaggio e Finn è apparso da subito il più brillante del gruppetto. L'azzurro ha piazzato una bella progressione nel penultimo giro, a cui solo Huber ha saputo resistere. Al comando si è così formata una coppia, con lo svizzero non molto collaborativo e un Finn scalpitante. All'ultimo giro, il 19enne ligure è riuscito a sbarazzarsi dello svizzero con un'altra progressione decisa sullo strappo di Kigali Golf. Huber ha dovuto arrendersi alla superiorità del giovane campione azzurro, che si è involato verso una storica impresa, il bis iridato dopo il salto di categoria.

Huber ha difeso un bell'argento, mentre Schrettl ha anticipato Alvarez per il bronzo.

'Un'esperienza indimenticabile'

Nell'immediato dopo corsa, tra le emozioni dell'abbraccio del clan azzurro e la cerimonia di premiazione, Lorenzo Mark Finn si è lasciato andare all'entusiasmo di una giornata che è già nella storia del ciclismo italiano. Finn ha raccontato di essersi sorpreso ed esaltato per il calore della gente ruandese durante la corsa. "Il pubblico era incredibile oggi. Negli ultimi cinquecento metri, mi facevano male le orecchie per tutto quel tifo. La gente qui in Ruanda è davvero incredibile. Anche senza il mio titolo mondiale, questa sarebbe stata un'esperienza indimenticabile, a dire il vero", ha dichiarato Finn, che poi ha commentato brevemente l'andamento della corsa, in cui la nazionale azzurra ha potuto correre in attesa, visto l'atteggiamento del Belgio.

"Sì, in realtà stavamo guardando il Belgio. Stavano tenendo sotto controllo la fuga, quindi abbiamo deciso di risparmiare energie. Pensavo di essere un po' in sofferenza, ma quando ho chiesto a un compagno di squadra, ho scoperto che stavano soffrendo tutti" ha raccontato il neo iridato.

"È stata una corsa difficile con l'altitudine e il caldo, ma alla fine sono riuscito ad attaccare. Ho dovuto staccare lo svizzero. In volata, c'era il rischio di perdere. Essere di nuovo campione del mondo è davvero incredibile" ha concluso Lorenzo Mark Finn.