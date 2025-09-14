Inizia ufficialmente oggi, domenica 14 settembre, il cammino della Nazionale maschile di pallavolo ai Campionati del Mondo 2025. Alle 15:30 italiane, la squadra guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi farà il suo esordio nel torneo affrontando l’Algeria alla Smart Araneta Coliseum di Quezon City, nelle Filippine. L’Italia, campione del mondo in carica e reduce dalla storica medaglia d’argento nella Volleyball Nations League, punta ad arrivare fino in fondo anche a questa manifestazione.

Il primo avversario degli azzurri sarà sulla carta il più abbordabile della Pool F, per questo l’obiettivo, oltre a vincere, sarà quello di offrire subito una grande prestazione.

Gli azzurri partono infatti da favoriti nella sfida contro l’Algeria, vicecampione africana in carica. La nazionale nordafricana proverà comunque a sorprendere al ritorno ai Mondiali dopo 27 anni di assenza, l’ultima partecipazione risale al 1998. La partita tra Italia e Algeria potrà essere seguita in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

Gli azzurri a disposizione del CT De Giorgi

Ciascuna delle trentadue nazionali che compongono i Campionati del Mondo 2025 ha a disposizione un roster di quattordici atleti, comunicati ufficialmente da ciascuna federazione prima del via del torneo. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha aspettato fino all’ultimo per comunicare la lista dei convocati, scegliendo di lasciare a casa Giovanni Sanguinetti e convocando invece Giovanni Gargiulo, recuperato dopo un problema fisico, a differenza di Daniele Lavia costretto al forfait per un infortunio alla mano subito in allenamento.

Di seguito i convocati della nazionale italiana: Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani. Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo. Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli. Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.

I primi risultati dei Mondiali nelle Filippine

I Campionati del Mondo 2025 maschili di pallavolo si sono aperti venerdì 12 settembre con la gara inaugurale tra i padroni di casa delle Filippine e la Tunisia di Camillo Placì, con la squadra africana vittoriosa 3-0 (25-13, 25-17, 25-23). Nella seconda giornata si sono svolti altri otto match della fase a gironi, tra cui sono significative le sconfitte all’esordio di Giappone e Cuba, sconfitte rispettivamente per 0-3 dalla Turchia e per 1-3 dal Portogallo.