Ai Campionati del Mondo 2025 maschili di pallavolo arriva la prima gara da dentro o fuori per gli azzurri. Infatti la nazionale italiana, dopo l’inaspettata sconfitta nella partita contro il Belgio, si giocherà nell’ultimo match del girone il pass di qualificazione per la fase ad eliminazione diretta. La partita decisiva sarà contro l’Ucraina, in programma oggi (giovedì 18 settembre) alle ore 15.30 presso la Smart Arena Coliseum di Quezon City, nelle Filippine. Attualmente l’Italia si trova in seconda posizione nella classifica della Pool F con quattro punti, uno in più dell’Ucraina.

La sfida odierna si configura quindi come uno scontro diretto per la qualificazione, con la squadra vincente che ottiene il secondo posto e il pass, mentre quella perdente che sarà costretta ad abbandonare la rassegna iridata. Per questo motivo gli azzurri non possono sbagliare e devono battere gli ucraini per continuare il proprio percorso. Il decisivo match tra Italia e Ucraina sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

Gli azzurri sfidano l'Ucraina, Simone Anzani: ‘Gara da dentro o fuori’

La sconfitta con il Belgio ha dimostrato agli azzurri che non esistono avversari facili nei Mondiali e che ogni partita va preparata e giocata al massimo per riuscire a fare risultato.

Per questo motivo la squadra guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi è consapevole che servirà partire subito con il giusto approccio nel match contro l’Ucraina. Una gara già decisiva e di grande valore, come ha spiegato Simone Anzani nel presentare la partita ai microfoni della FIPAV: “La gara rappresenta il nostro «sedicesimo di finale», sarà una gara da dentro o fuori, sappiamo che si può incappare in una sconfitta come quella con il Belgio perché è una squadra con giocatori di valore che da tanti anni giocano ad alti livelli”. Il veterano azzurro ha poi spiegato come l'aggressività del Belgio abbia messo in grande difficoltà la squadra, ma che l’esperienza del gruppo serve a reagire per guardare avanti: “Ognuno di noi analizza i propri aspetti per poi andare in campo per riportare la vittoria a casa e passare il girone”.

La sconfitta dell’Italia contro il Belgio

Nella seconda partita del girone ai Campionati del Mondo 2025, l’Italia è stata sconfitta dal Belgio al tie-break per 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13). Una partita in cui la squadra belga è partita molto forte e ha messo in difficoltà gli azzurri, che hanno perso i primi due set. Nel terzo parziale, grazie anche alle sostituzioni operate dal CT Ferdinando De Giorgi, i nostri portacolori sono riusciti a trovare la reazione e conquistare i successivi due set, ritrovando la parità. Si è quindi andati al tie-break, dove c’è stata una battaglia punto a punto fino al 12-12, poi nel momento decisivo è riuscito ad avere la meglio il Belgio, trovando i colpi per la vittoria.