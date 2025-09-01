La nazionale italiana femminile di pallavolo sta svolgendo la preparazione per il prossimo match dei Campionati del Mondo 2025, in corso di svolgimento in Thailandia. Mercoledì 3 settembre alle 15:30 (ora italiana) si giocherà il quarto di finale tra Italia e Polonia, in cui le azzurre hanno avuto accesso grazie al successo contro la Germania negli ottavi. Sarà una partita di grande rilievo per la selezione italiana, che si giocherà l’ingresso in semifinale e dunque l’accesso alla zona medaglie del torneo iridato. L’incontro si terrà al PalaHuamark di Bangkok, città che ospita tutte le sfide della fase a eliminazione diretta.

Il match Italia-Polonia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV. In caso di vittoria, le azzurre affronteranno in semifinale la vincente dell’incontro tra Brasile e Francia, mentre dall’altra parte del tabellone gli altri due quarti di finale saranno Olanda-Giappone e Stati Uniti-Turchia.

Il precedente favorevole con la Polonia in Nations League

A distanza di pochi mesi, Italia e Polonia si ritrovano nuovamente di fronte in uno scontro diretto da dentro o fuori. Le due nazionali si sono incontrate lo scorso 26 luglio nella semifinale della Volleyball Nations League, che si è disputata all’Atlas Arena di Łódź in Polonia.

Un match in cui le azzurre sono riuscite a conquistare la vittoria sul campo delle padrone di casa, con una netta vittoria per 3-0 (25-18; 25-16; 25-14). In quella partita la nazionale italiana disputò un match impeccabile, dal muro alla difesa fino all’attacco, riuscendo a imporre il proprio gioco. Sulla carta, l’Italia partirà favorita in questo confronto ai Campionati del Mondo, ma non bisognerà comunque sottovalutare le avversarie e restare lucide per centrare il passaggio in semifinale. La Polonia, guidata dal CT italiano Stefano Lavarini in questa rassegna iridata, dopo aver vinto la Pool G davanti a Germania, Kenya e Vietnam, ha superato negli ottavi il Belgio al tie-break per 3-2 (25-27; 25-20; 25-17; 22-25; 15-10).

Il successo delle azzurre contro la Germania

L’Italia, dopo aver vinto tutte e tre le sfide della fase a gironi di Phuket contro Slovacchia, Cuba e Belgio, ha superato la Germania con il punteggio di 3-0 (25-22; 25-18; 25-11) nel match degli ottavi di finale. Una partita in cui la squadra guidata dal commissario tecnico Julio Velasco ha realizzato una prova di spessore, riuscendo a superare un avversario tenace. Nei primi due set, le tedesche sono riuscite a tenere bene il gioco, con le azzurre che hanno prevalso solo nelle fasi finali. Nel terzo parziale invece le azzurre hanno trovato subito il break iniziale e poi controllato agevolmente fino alla vittoria.