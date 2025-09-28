È ancora Tadej Pogačar a conquistare la maglia iridata della corsa in linea élite, ultima prova dei Mondiali di ciclismo di Kigali. Come un anno fa a Zurigo, anche sul tracciato ruandese è andato in scena un vero monologo del campione sloveno, che ha attaccato fin dal Mont Kigali, a poco più di 100 chilometri dall'arrivo. Pogačar se ne è andato inizialmente con un esuberante Del Toro, che poi ha avuto una netta flessione ed è uscito di scena. Evenepoel ha vissuto una giornata turbolenta, con un doppio cambio di bici, tanto nervosismo e poi una bella reazione d'orgoglio, quando però Pogačar era ormai lanciato imprendibile verso il suo secondo trionfo consecutivo.

Evenepoel ha comunque preso un argento di valore, mentre Ben Healy ha completato il podio di una corsa che si è conclusa con distacchi abissali. Nel dopo corsa, Pogačar ha spiegato che il suo piano non era quello di rimanere da solo così presto, e che ha dubitato di poter portare a termine il suo assolo.

Le top 10 de cette course en ligne des Mondiaux de #Kigali2025 : Tadej Pogacar a repoussé Tom Pidcock, 10e, à 9'05". Nouveau top 5 pour le Letton Toms Skujins. Du côté des Français, Paul Seixas est 13e, dans ce groupe arrivé pour la 10e place. pic.twitter.com/VrtzrTZGwH — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 28, 2025

Pogačar, un bis trionfale

La corsa in linea élite che ha fatto calare il sipario sui Mondiali di ciclismo in Ruanda si è infiammata una volta usciti dal circuito cittadino per affrontare l'anello più ampio comprendente la salita più lunga di giornata, il Mont Kigali, e la rampa del Muro di Kigali.

Tadej Pogacar ha colto l'occasione della parte più difficile del percorso per chiedere un ultimo sforzo a Novak e poi entrare personalmente in azione.

Con la sua progressione, senza scattare, il fuoriclasse sloveno ha sbriciolato il gruppo sulle rampe finali del Mont Kigali. Evenepoel è andato in difficoltà e l'unico a resistere al forcing del campione in carica è stato Juan Ayuso. Nella discesa è riuscito a riportarsi sui battistrada anche Isaac Del Toro, andando così a comporre uno strano trio tutto di corridori della UAE, animato da un intreccio di storie e rivalità. Del Toro ha poi preso di petto il Muro di Kigali, costringendo alla resa Ayuso e restando così al comando con Pogacar. I due compagni e amici hanno marciato insieme per qualche chilometro, poi il giovane messicano ha accusato una netta flessione.

Pogacar lo ha atteso per un po', poi ha di nuovo aperto il gas andandosene da solo nel suo classico e incontenibile monologo quando all'arrivo mancavano ancora 65 chilometri.

Intanto, Evenepoel ha vissuto un su e giù di emozioni tra un cambio di bici, una crisi di nervi e una furiosa rimonta che lo ha riportato sul gruppetto inseguitore di Pogacar. Sull'onda emotiva, Evenepoel ha tirato dritto sulla cote de Kimihurura, portando via di forza un gruppetto con Ben Healy, Tom Pidcock, Mattias Skjelmose e Jai Hindley. Purtroppo, Ciccone non è riuscito a reagire, e così gli azzurri sono finiti fuori dalla lotta per le medaglie già a più di cinquanta chilometri dall'arrivo.

Mentre Pogačar proseguiva nella sua marcia trionfale, Evenepoel ha tolto di mezzo uno dopo l'altro tutti i compagni d'avventura.

I primi a cedere sono stati Hindley e Pidcock, che sono sprofondati, poi anche Healy e Skjelmose hanno ceduto, restando però a giocarsi la medaglia di bronzo tra di loro.

Il finale non ha più cambiato una situazione già acquisita da tempo. Pogačar si è regalato una bella passerella fino al traguardo, e Evenepoel è arrivato un minuto e mezzo dopo, visibilmente rabbuiato. Healy ha infine staccato Skjelmose per il bronzo e molto più indietro hanno concluso Skujins, Ciccone, Del Toro e Ayuso.

'Speravo di rimanere con un piccolo gruppo'

Nel dopo corsa, Pogačar ha raccontato che il suo intento iniziale era quello di fare selezione sul Mont Kigali, ma senza rimanere tutto solo così presto. "Penso che questo percorso sia praticamente fatto apposta per questo tipo di assoli", ha dichiarato il riconfermato campione del mondo.

"Speravo che dopo il Monte Kigali si sarebbe formato un piccolo gruppo con cui poter pedalare. Alla fine, è quello che è successo con Juan e Isaac", ha continuato lo sloveno.

"Ma a un certo punto Juan ha iniziato ad avere difficoltà e Isaac aveva problemi di stomaco. Così ho finito per pedalare da solo molto presto", ha raccontato il riconfermato campione del mondo. "È stata una vera battaglia con me stesso, ma ce l'ho fatta. Le salite sono diventate sempre più difficili e ho dovuto pedalare ancora forte in discesa, quindi le mie energie sono calate significativamente negli ultimi giri. È allora che inizi a dubitare di te stesso, ma andare avanti è tutto ciò che puoi fare", ha dichiarato Pogačar.