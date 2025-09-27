Si conclude con una grande sorpresa la corsa delle élite ai Mondiali di ciclismo di Kigali. A vestire la maglia iridata è stata la 24enne canadese Magdeleine Vallieres, atleta di secondo piano con una sola vittoria in carriera e pochi piazzamenti in top ten come migliori risultati della sua stagione. La gara è stata confusa e caotica, e anche la nazionale azzurra ha mostrato scarsa lucidità lasciando troppo presto da sola la leader Elisa Longo Borghini, che nel finale ha potuto fare ben poco. La situazione ha favorito una fuga di una decina di atlete, capaci di anticipare le favorite, rimaste a controllarsi e intervenute solo a giochi fatti.

Nel finale la Vallieres ha staccato la neozelandese Fisher-Black e la veterana spagnola Mavi Garcia, componendo un podio difficilmente pronosticabile alla vigilia della corsa.

Sorpresa Vallieres, azzurre fuori dalla top ten

La corsa delle élite donne dei Mondiali di ciclismo è entrata nel vivo già a più di settanta chilometri dall'arrivo. Dal gruppo è uscita Shirin Van Anrooij, che ha ripreso e poi staccato Carina Schrempf, in fuga solitaria da tempo. Le azzurre hanno deciso di mettersi in testa al gruppo, forse in modo un po' avventato. L'azione di Van Anrooij è stata annullata, ma l'Italia ha consumato metà squadra in questo frangente di corsa non ancora determinante, lasciando la leader Elisa Longo Borghini quasi isolata.

Svizzera e Francia sono poi passate al contrattacco con una lunga serie di scatti. Al comando si sono portate l'elvetica Noemi Rüegg e la spagnola Mireia Benito, ma dal gruppo è fuoriuscito un altro drappello in cui le nazionali di punta hanno inserito le proprie seconde linee. Davanti si è così formato un drappello comprendente tra le altre anche l'olandese Markus, la francese Muzic, la spagnola Mavi Garcia, la neozelandese Fisher-Black, la canadese Vallieres e Barbara Malcotti. Il gruppo delle favorite, con Vollering, Longo Borghini e Ferrand-Prévot, ha rallentato vistosamente, permettendo alle battistrada di guadagnare più di un minuto e mezzo.

La Francia ha, però, visto andare in difficoltà la propria atleta in fuga e ha dovuto cambiare strategia per cercare di riaprire la corsa.

A rimescolare le carte è stata l'azione dirompente di Marlen Reusser, che se ne è andata sotto il suono della campana dell'ultimo giro. Tra le battistrada sono sopravvissute Mavi Garcia, Magdeleine Vallieres e Niamh Fisher-Black, ma in un susseguirsi di emozioni e confusione il gruppo ha reagito con Ferrand-Prévot e Longo Borghini andando a raggiungere Reusser, per poi fermarsi nuovamente. Malcotti ha cercato di dare una mano alla sua capitana, che però l'ha lasciata andare da sola.

In un finale ormai da tutti contro tutti, le tre battistrada si sono giocate le medaglie sull'ultimo strappo, dove Magdeleine Vallieres ha fatto valere le sue doti di buona scalatrice. La canadese è riuscita a scrollarsi di dosso Fisher-Black e Garcia, conquistando così un'imprevedibile maglia iridata, davanti alla neozelandese e alla quarantenne spagnola.

Le favorite sono arrivate dopo un minuto e mezzo, con Vollering davanti a Le Court Pienaar e Reusser, e con Longo Borghini e Ferrand-Prévot, tristemente in coda, la pagina finale di un Mondiale davvero strano.

'Abbiamo perso in maniera sciocca'

Nell'immediato dopo corsa, Elisa Longo Borghini non ha nascosto tutta l'amarezza covata in un Mondiale confuso e finito con un risultato che non rispecchia il suo valore. La campionessa piemontese, 15ª all'arrivo, ha parlato di una "corsa strana". La capitana azzurra ha ringraziato le compagne di squadra, e si è presa tutta la responsabilità del risultato negativo. "Le mie compagne di squadra hanno corso bene, chi non ha corso bene sono io, l'abbiamo persa in maniera sciocca", ha dichiarato Longo Borghini.

"Chi ha vinto è stato coraggioso e ha fatto delle mosse intelligenti, al contrario di noi", ha aggiunto Longo Borghini riferendosi ai movimenti tattici e al marcamento reciproco tra le favorite.