La gioia incontenibile delle azzurre esplode al PalaHuamark di Bangkok: l’Italia conquista l’accesso alla finale dei Campionati del Mondo 2025 di pallavolo. La nazionale guidata dal commissario tecnico Julio Velasco ha superato il Brasile in semifinale, al termine di un match al cardiopalma, chiuso al tie-break 3-2 con una prestazione di straordinaria forza e determinazione. Le azzurre allungano la striscia di vittorie consecutive, arrivata a quota trentacinque, e ora puntano a quella più importante, quella che vale la medaglia d’oro iridata. L’Italia affronterà in finale la Turchia, che a sua volta ha superato in semifinale il Giappone per 3-1.

La nazionale italiana andrà a caccia di un titolo che manca da oltre vent’anni, visto che l’unico successo risale al 2002, quando l’Italia di Marco Bonitta trionfò al tie-break contro gli Stati Uniti. La finale tra Italia e Turchia è in programma domenica 7 settembre alle 14:30 ora italiana al PalaHuamark di Bangkok. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

La cronaca della semifinale: il successo in rimonta dell’Italia sul Brasile

La semifinale dei Mondiali tra Italia e Brasile si preannunciava una partita di grande intensità in campo e così è stato. Un match giocato sempre a ritmi altissimi, che ha visto lunghe fasi combattute punto a punto tra due delle nazionali di grande livello.

Il Brasile è partito forte, con un primo set praticamente perfetto chiuso sul 22-25. La reazione delle nostre portacolori è arrivata subito, con un secondo set vinto con il punteggio speculare 25-22. Il terzo parziale è stato un susseguirsi di scambi serrati e di un punteggio sempre in equilibrio, per andare ai vantaggi, dove le azzurre hanno sprecato diversi set point per poi concedere quello decisivo alle avversarie con un muro su Antropova per il 30-28. L’avvio del quarto set è stato nuovamente in equilibrio, non è bastato il break azzurro sul 17-13: il Brasile ha rimontato fino al 21-21. Nel momento decisivo del match, le azzurre sono state brillanti in ricezione e con un muro di Egonu su Rosamaria hanno trovato il 25-22.

Si è andati al tie-break, dove nuovamente il set è proseguito con una battaglia punto a punto, con il match point firmato Paola Egonu che porta l’Italia in finale.

La Turchia è l'avversaria delle azzurre in finale: cammino e precedenti

Per riportare in Italia un titolo iridato che manca da ventitré anni, le azzurre dovranno superare in finale la Turchia guidata dal CT italiano Daniele Santarelli. La nazionale turca, in questi Campionati del Mondo, ha vinto la Pool E, superando 3-0 tutte le avversarie: Spagna, Bulgaria e Canada. Cammino brillante anche nella fase a eliminazione diretta, dove la Turchia ha superato 3-0 la Slovenia agli ottavi, poi 3-1 gli Stati Uniti nei quarti e 3-1 il Giappone in semifinale.

Una squadra con giocatrici di qualità e trascinata dalla stella Melissa Vargas, attuale top scorer globale di questi Mondiali. A livello di precedenti complessivi tra Italia e Turchia si sono disputati settantacinque match, con il bilancio complessivo a favore delle azzurre, con cinquantaquattro vittorie e ventuno sconfitte. L’ultimo confronto è stato lo scorso 12 luglio nella fase intercontinentale della Volleyball Nations League ad Apeldoorn, con le azzurre che hanno vinto in rimonta al tie-break per 3-2.