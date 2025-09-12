Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha scelto gli azzurri per i Mondiali. Oggi è stata comunicata dalla FIPAV la lista ufficiale dei convocati per i Campionati del Mondo di pallavolo maschile nelle Filippine. Il CT azzurro ha preso la propria decisione definitiva a pochi giorni dall’esordio degli azzurri nella rassegna iridata contro l’Algeria, che è in programma domenica 14 settembre alle ore 15.30 italiane. Rispetto ai giocatori che hanno partecipato all’ultimo stage di preparazione a Tokyo, solo uno non prenderà parte ai Mondiali e si tratta di Giovanni Sanguinetti, che è rimasto escluso dalla lista ufficiale dei quattordici convocati.

Sciolto quindi il dubbio legato alla presenza di Giovanni Gargiulo per le condizioni fisiche, visto che il centrale è stato recuperato e parteciperà al torneo iridato.

Gli azzurri scelti dal CT per i Campionati del Mondo

L’Italia si presenterà al via dei Campionati del Mondo nelle Filippine come nazionale campione in carica e tra gli azzurri scelti dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ritroveremo molti protagonisti dell’impresa dell’ultima edizione. Tra i convocati ci sono infatti, tra gli altri, Simone Giannelli, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Alessandro Michieletto, Yuri Romanò e Fabio Balaso. Peserà invece l’assenza di Daniele Lavia, che si è infortunato alla mano a fine agosto durante una seduta pesi mentre si allenava con la nazionale.

Di seguito l'elenco completo dei convocati dell'Italia per i Mondiali. Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli. Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani. Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.

Squadre partecipanti e format dei Mondiali

I Campionati del Mondo 2025 presentano una significativa novità rispetto alle precedenti edizioni, ovvero l’allargamento del numero di squadre partecipanti che sale a trentadue. Questo ha comportato di conseguenza ad un cambio del format, che prevede otto gironi da quattro squadre ciascuna.

Le prime due classificate di ogni pool accedono al tabellone ad eliminazione diretta, a partire dagli ottavi di finale. Di seguito l’elenco completo delle squadre partecipanti e la composizione dei gironi del Mondiale. Pool A: Egitto, Filippine, Iran, Tunisia. Pool B: Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Romania. Pool C: Argentina, Corea del Sud, Finlandia, Francia. Pool D: Colombia, Cuba, Portogallo, Stati Uniti. Pool E: Bulgaria, Cile, Germania, Slovenia. Pool F: Algeria, Belgio, Italia, Ucraina. Pool G: Canada, Giappone, Libia, Turchia. Pool H: Brasile, Cina, Repubblica Ceca, Serbia.