La corsa in linea èlite dei Mondiali di ciclismo di Kigali si è conclusa con molta amarezza e qualche discussione in casa belga. Il leader Remco Evenepoel è stato condizionato da un doppio cambio di bicicletta avvenuto nelle fasi cruciali della corsa. Il campione belga è riuscito poi a rimontare e staccare tutti i compagni d'avventura, ma non a insidiare Tadej Pogacar, che ha vinto indisturbato il suo secondo mondiale consecutivo. Evenepoel si è dovuto accontentare della medaglia d'argento e nel dopo corsa è apparso particolarmente amareggiato quanto accaduto.

Mentre il capitano si è lamentato per gli episodi sfortunati, alcuni compagni hanno parlato anche della sua scarsa lucidità. "Con quei cambi di bici è stato confusionario nei momenti chiave", lo ha criticato Quinten Hermans.

Campenaerts: 'Evenepoel non era soddisfatto della seconda bici'

I problemi di Remco Evenepoel nella corsa in linea dei Mondiali di ciclismo sono nati a causa di una buca che ha danneggiato la sua sella. "L'avvicinamento al Monte Kigali era su un percorso di qualità piuttosto scadente con alcune buche", ha dichiarato Victor Campenaerts a Sporza. "A tre chilometri dall'inizio della salita, Remco ha preso una buca e la sua sella si è inclinata. Poi è iniziato tutto il circo dei cambi di bici.

Non era l'ideale. Era difficile cambiare bici perché non si poteva comunicare con l'ammiraglia", ha raccontato il corridore della Visma.

Dopo alcuni chilometri, Evenepoel ha cambiato bici una prima volta ed è rientrato in gruppo. "Ma non era soddisfatto al 100% di quella bici" ha riferito Campenaerts.

Xandro Meurisse e Quinten Hermans hanno dichiarato che Evenepoel ha mancato di lucidità dopo questo episodio negativo. Il belga ha fatto un secondo cambio di bici in un momento che si è rivelato poco opportuno e che lo ha costretto ad attendere a lungo l'ammiraglia. "Forse è stato troppo impulsivo, c'era un'altra bici nei box. Forse sarebbe stata una scelta migliore, ma lui ha deciso così" ha spiegato Meurisse.

'Pensava che la sella fosse troppo alta'

"Con quei cambi di bici è stato un po' confusionario nei momenti chiave", ha commentato Quinten Hermans, protagonista degli inseguimenti al fianco del capitano dopo il doppio cambio. "Quando l'ho riportato in gruppo per l'ultima volta, mi ha ringraziato e sembrava ancora fresco. Dopo si è ripreso" ha continuato Hermans.

Hermans ritiene che quel secondo cambio di bici, voluto da Evenepoel per un presunto posizionamento sbagliato della sella, sia stato dovuto ad una sensazione errata del suo capitano. "Pensava che la sella fosse un po' troppo alta. Ma se pedali su una bici leggermente troppo bassa e ne prendi un'altra, sembra automaticamente un po' più alta. Non conosco la spiegazione esatta. Anche per me è stato un po' inaspettato", ha dichiarato Hermans.