La Vuelta Espana di ciclismo vive oggi, domenica 14 settembre, il suo ultimo capitolo. Dopo tre settimane combattute, con momenti di tensione e grandi difficoltà a causa delle tante manifestazioni contrarie alla presenza del Team Israel, la corsa arriva a Madrid per la passerella finale. La tappa nella capitale spagnola darà un'ultima occasione ai velocisti per lasciare il segno e incoronerà Jonas Vingegaard come vincitore della classifica generale. Partito come grande favorito e atteso ad un monologo, il campione danese ha invece dovuto soffrire fino alla penultima giornata.

La sua superiorità in montagna è emersa solo in un paio di occasioni, mentre la fase centrale della corsa si è rivelata molto sofferta. Nelle tappe che si preannunciavano decisive, quelle sull'Angliru e sulla Farrapona, Vingegaard è apparso poco brillante e ha subìto la corsa comandata da Almeida. Con la maglia rossa ormai al sicuro, Sepp Kuss ha ora parlato dei problemi che hanno condizionato il suo compagno di squadra e capitano. L'americano ha raccontato che Vingegaard è stato malato e che "ha sofferto ogni giorno".

'A Bola del Mundo una tappa fantastica'

Dopo un bell'avvio e una lunga fase di sofferta gestione, sempre sulla difensiva, Jonas Vingegaard è tornato a far splendere le sue qualità di eccelso scalatore sull'ultima montagna di questa Vuelta Espana.

Nella tappa che ieri ha sigillato la classifica generale, sulle rampe al 20% di Bola del Mundo, Vingegaard si è riproposto in una delle sue versioni migliori e ha staccato tutti mettendo le mani sulla vittoria di giornata e sulla maglia rossa finale. "È stata una tappa fantastica. Un'ultima tappa durissima, proprio come ci aspettavamo", ha commentato il compagno di tante battaglie Sepp Kuss nel dopo corsa.

Kuss ha spiegato che la tappa ha seguito l'andamento tattico che la Visma aveva immaginato. "Sapevamo che la UAE voleva provarci. Hanno mantenuto un ritmo elevato per tutto il giorno, ma Jonas è stato davvero forte sull'ultima salita", ha commentato il corridore americano. "Noi avevamo ancora molti dei nostri ragazzi nel gruppo dei favoriti, è fantastico per la squadra che tutti siano stati in grado di contribuire alla vittoria.

Jonas ha scelto il momento giusto per attaccare, poi ho cercato di rallentare l'inseguimento. È stato impressionante vederlo", ha commentato Sepp Kuss.

'Nella terza settimana ha recuperato la situazione'

Il corridore della Visma ha ammesso che Vingegaard ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute in questa Vuelta Espana. Questo ha condizionato il suo rendimento, soprattutto nella fase centrale della corsa, in cui Almeida è apparso più incisivo, seppure senza riuscire mai a staccarlo. "Era malato, tossiva molto e aveva difficoltà a respirare correttamente", ha dichiarato Kuss.

"Per concludere un grande giro devi essere al 100%, lui ha sofferto ogni giorno. Ma nella terza settimana, ha recuperato la situazione, e oggi si sono visti i risultati", ha aggiunto Kuss.