I Mondiali di ciclismo, conclusi domenica 28 settembre in Ruanda, hanno regalato emozioni e imprese, ma hanno anche sollevato riflessioni sull'ennesimo caso di sportswashing a cui si è prestato un grande evento sportivo. Sono ormai numerosi gli esempi di Paesi o multinazionali dalla reputazione controversa ricorrono all'organizzazione o alla sponsorizzazione di manifestazioni sportive per distogliere l’attenzione e ripulire la propria immagine. Questa pratica è definita sportswashing, e anche il Ruanda, Paese governato da un regime autoritario, è stato accusato di aver voluto i Mondiali di ciclismo essenzialmente per nascondere il suo reale volto.

Il Paese ha offerto al mondo un’immagine positiva, fatta di calore della gente, bellezza dei paesaggi e qualità delle infrastrutture, anche se sullo sfondo sono rimaste le ambiguità e i misteri del regime guidato da Paul Kagame.

In questo contesto, l'ex campione di ciclismo Tom Dumoulin è stato invitato da un ente turistico ruandese per degli eventi promozionali in vista dei Mondiali. Dumoulin ha accettato, ha fatto un viaggio di qualche giorno nel Paese, ma al suo ritorno in Olanda è stato subissato di critiche, che lo hanno spinto a una profonda riflessione.

Dumoulin: 'Mi sembrava interessante che i Mondiali si svolgessero in Africa'

Prima dei Mondiali di ciclismo, Tom Dumoulin è stato invitato da Visit Rwanda, un ente che promuove il turismo nel Paese africano.

L'ex campione ha accettato, si è recato in Ruanda insieme agli ex compagni Simon Geschke e Bram Tankink e ha fatto una serie di ricognizioni sui percorsi di gara, realizzando video che hanno riscosso molto interesse sui social.

Al rientro in patria, Dumoulin è stato accolto dalle critiche. Il giornalista Thomas Sijtsma ha parlato del suo viaggio finanziato da Visit Rwanda come di un "atto sconsiderato". Dopo qualche giorno di silenzio, Tom Dumoulin ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte e ha ammesso di aver accettato l'invito con troppa superficialità.

"Ho visitato la capitale, Kigali, e alcune delle attrazioni turistiche del Paese per quattro giorni su invito di Visit Rwanda", ha raccontato Dumoulin.

"Ho accettato perché era incredibilmente interessante che i Mondiali di ciclismo si svolgessero in Africa per la prima volta", ha continuato l'ex campione, spiegando di non aver approfondito la situazione del Paese.

"Sapevo solo dell'orribile genocidio del 1994 e che al potere c'era un regime autoritario. Così ho accettato l'invito", ha spiegato Tom Dumoulin.

'A volte si commettono degli errori'

L'ex campione di ciclismo ha raccontato di aver subito molte critiche, sulla stampa e non solo, e di aver riflettuto sul suo viaggio in Ruanda e sui lati oscuri di questi Mondiali. "Sono stato duramente attaccato da alcuni giornalisti e persone a me vicine. Dicevano che mi ero lasciato sfruttare per fare sportswashing", ha dichiarato Tom Dumoulin.

"Sono stato ingenuo? Sì, forse. Ho fatto affidamento sulla mia curiosità e forse non ho approfondito abbastanza i problemi del Paese. A volte si commettono degli errori", ha ammesso Dumoulin.