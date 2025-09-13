Jonas Vingegaard ha chiuso da dominatore una Vuelta España più sofferta del previsto. Nella penultima giornata di corsa, con l'arrivo alla Bola del Mundo, il campione danese ha respinto il disperato tentativo di João Almeida di ribaltare in extremis la classifica generale, e ha poi staccato tutti mettendo il sigillo sulla sua prima vittoria alla Vuelta. Dopo aver spremuto duramente i compagni di squadra, Almeida ha cercato di mettere in difficoltà la maglia rossa negli ultimi tre, durissimi chilometri verso la cima della Bola del Mundo. La determinazione e il temperamento del portoghese si sono però infranti sulla ritrovata brillantezza di Vingegaard, che, dopo qualche tappa un po' sofferta, ha rispolverato la sua classe da gran scalatore.

"Non ero al limite quando Almeida lavorava", ha commentato Vingegaard, che ha però ammesso di aver patito la rampa finale della salita: "Ho quasi urtato le transenne".

'Ho fatto un piccolo errore nel finale'

Nel dopo corsa, Jonas Vingegaard ha sciolto la tensione accumulata negli ultimi giorni in cui era apparso un po' sotto pressione e poco brillante. "Volevo vincere a Bilbao e all'Angliru, ma anche la Bola del Mundo è speciale", ha dichiarato il campione danese, spiegando di aver sentito delle sensazioni molto buone in quest'ultima giornata di montagna della Vuelta España.

"Sentivo che stavo migliorando. Oggi mi sentivo anche meglio rispetto ai precedenti arrivi in salita. Sono molto contento di come è andata e anche di come si è comportata la squadra.

Non avrei sicuramente potuto farcela senza i miei compagni", ha dichiarato Vingegaard, che è riuscito a gestire con sicurezza la sfuriata di Almeida all'inizio della Bola del Mundo. "Non direi che fossi a mio agio in quel momento, ma sentivo di non essere ancora al limite quando lui lavorava in testa al gruppo. Avevo buone possibilità di vincere la tappa e a un certo punto ho deciso di provarci. Ho subito accumulato un buon distacco. Tuttavia, gli ultimi duecento metri sono stati ancora molto duri. Ho quasi sbattuto contro le transenne. È stato un piccolo errore da parte mia", ha ammesso Vingegaard.

Il nuovo record di scalata a Bola del Mundo

In questa ventesima tappa che lo ha incoronato come vincitore della Vuelta España, in attesa della passerella finale di domani a Madrid, Jonas Vingegaard ha battuto il record di scalata alla Bola del Mundo.

Questa salita dalle pendenze estreme era stata affrontata già nel 2010, quando fu teatro della sfida finale tra Nibali e Mosquera, e ancora nel 2012, quando Purito Rodriguez riuscì a staccare Valverde e Contador, in una tappa vinta a Menchov grazie a una fuga da lontano.

Il record era stato segnato da Rodriguez con 13'12''. Nibali aveva invece impiegato 14'09''. Vingegaard ha completato gli ultimi tre chilometri di salita, con una pendenza media del 12.5%, in 13'02''.