Dopo due anni particolarmente sofferti, segnati dal grave incidente al Giro dei Paesi Baschi e dalle sconfitte rimediate al Tour de France, Jonas Vingegaard è tornato alla vittoria in un grande giro. Il danese ha messo le mani sulla Vuelta Espana che si è conclusa domenica 14 settembre a Madrid, aggiungendo alla bacheca personale il terzo grande giro della carriera. Vingegaard non ha dominato la corsa come molti si attendevano, e nella fase centrale è rimasto a lungo sulla difensiva. Nell'ultima e decisiva tappa di montagna, a Bola del Mundo, il campione della Visma ha però messo il sigillo con un bell'assolo finale, con cui ha definitivamente spento le velleità di Joao Almeida.

Il successo è servito a Vingegaard per cercare di rispondere ai trionfi in serie del rivale di sempre, Tadej Pogačar, che nelle ultime due stagioni di ciclismo ha preso decisamente il sopravvento nel confronto diretto. "Sento di aver colmato il distacco che avevo da lui" ha commentato Vingegaard a Feltet.dk.

Vingegaard: 'Anche il Tour mi ha dato fiducia'

Il dopo corsa della Vuelta Espana è stato decisamente insolito. Vista l'impossibilità di portare a termine l'ultima tappa e far calare il sipario con la consueta premiazione a causa delle proteste pro Palestina, corridori e squadre si sono regalati un improvvisato cerimoniale. Con un podio allestito alla meglio nel parcheggio di un albergo, Vingegaard e gli altri protagonisti della corsa si sono concessi a fotografi e giornalisti per dare una parvenza di normalità e leggerezza ad una giornata molto complicata.

Qui, il campione danese è stato raggiunto da Feltet.dk, che gli ha chiesto se questa vittoria gli abbia dato la convinzione di poter ancora competere alla pari con Pogacar.

"Sì, credo di sì. Ma penso anche che il Tour de France mi abbia dato un po' di fiducia e speranza" ha risposto Vingegaard, spiegando che anche nella corsa francese, pur persa in maniera netta, ha duellato alla pari con il campione sloveno in gran parte delle tappe.

"Quando ero in forma lui non riusciva a staccarmi"

"È chiaro che ho avuto delle brutte giornate al Tour, cosa che faccio ancora fatica a spiegare. Però penso anche che, quando ero in piena forma, lui non riusciva a staccarmi, quindi sento di aver colmato il distacco che avevo con lui l'anno scorso" ha commentato Vingegaard, che anche alla Vuelta ha vissuto una fase di corsa in cui è apparso poco brillante.

In questo caso, però, tutto è stato dovuto ad un malanno, che è stato superato in tempo per tornare alla vittoria a Bola del Mundo.

Aspettando già le sfide nei grandi giri della prossima stagione di ciclismo, quest'ultimo scorcio di 2025 rimetterà di fronte i due grandi rivali per un'ultima volta. Il teatro della sfida sarà la corsa in linea dei Campionati Europei, in programma domenica 5 ottobre in Francia. Il percorso, 203 chilometri da Privas a Guilherand-Granges, è molto impegnativo e presenta un circuito finale con una rampa di un chilometro e mezzo al 10% di pendenza media.