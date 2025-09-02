Sarà il Giappone l’ultima tappa del cammino di preparazione della nazionale italiana maschile di pallavolo in vista dei prossimi Campionati del Mondo. Si avvicina il momento del debutto nella massima rassegna internazionale, in programma nelle Filippine da venerdì 12 a domenica 28 settembre. La squadra azzurra è reduce dal successo nella Fipav Cup Men Elite, torneo quadrangolare amichevole in cui ha superato Turchia, Germania e Olanda. Dopo un paio di giorni di riposo, gli azzurri si raduneranno mercoledì 3 settembre all’aeroporto di Roma Fiumicino, per partire alla volta del Giappone.

Da giovedì 4 a martedì 9 settembre, sarà in programma uno stage a Tokyo, durante il quale disputeranno due partite amichevoli contro i padroni di casa. Il primo test contro il Giappone del coach Laurent Tillie si giocherà alla LaLa Arena Tokyo-Bay venerdì 6 alle 8 ora italiana, mentre il secondo è previsto il giorno successivo alle 6:45 ora italiana. Terminata questa fase di preparazione, la nazionale volerà a Manila per iniziare ufficialmente il cammino nei Mondiali. Per lo stage in Giappone, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato quindici giocatori, confermando la squadra già vista nelle ultime uscite.

I convocati da De Giorgi per lo stage in Giappone

La lista dei convocati dal CT De Giorgi, per questa fase finale della preparazione ai Campionati del mondo, è formata da quindici atleti e solo al termine dello stage in Giappone verrà comunicata la lista ufficiale dei quattordici che parteciperanno alla rassegna iridata.

Nell’elenco sono confermati i giocatori che hanno preso parte alla Fipav Cup Men Elite. Di seguito, l'elenco completo dei convocati dell’Italia. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani. Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.

La vittoria degli azzurri nella Fipav Cup

Nell'ultimo fine settimana, gli azzurri sono stati protagonisti della Fipav Cup Men Elite, il torneo amichevole organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in preparazione ai Campionati del mondo. La nazionale azzurra ha vinto tutte e tre le amichevoli, superando nell’ordine la Turchia con il punteggio di 3-1 (25-19, 31-29, 19-25, 25-16), la Germania per 3-0 (25-19, 25-16, 25-22) e l’Olanda per 3-1 (23-25, 25-22, 25-20, 25-19). Le partite sono state l’occasione per il CT Ferdinando De Giorgi di testare soluzioni tattiche diverse e valutare i progressi dei giocatori.