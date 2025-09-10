La Nazionale maschile di pallavolo è arrivata a Manila, la capitale delle Filippine, che ospiterà i Campionati del Mondo 2025. Gli azzurri sono sbarcati all'aeroporto nella serata di martedì 9 settembre, dopo aver concluso lo stage in Giappone, in cui hanno vinto entrambe le amichevoli disputate contro i padroni di casa a Tokyo. La squadra guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi finalizzerà la preparazione con gli ultimi allenamenti in vista di un esordio che sarà due giorni dopo rispetto al via ufficiale della manifestazione. La ventunesima edizione dei Mondiali prenderà il via venerdì 12 settembre, con il consueto match inaugurale con protagonista la nazione ospitante, ovvero le Filippine che affronteranno la Tunisia.

Nella seconda giornata si svolgeranno otto match, così come nella terza, in cui scenderanno in campo gli azzurri per l'esordio nella Pool F.

Il programma dei match dell’Italia e dove vederli in tv

Il primo avversario dell’Italia ai Campionati del Mondo 2025 sarà l’Algeria, con l’esordio nella rassegna iridata in programma per domenica 14 settembre alle ore 15.30. Poi martedì 16 settembre alle ore 15.30 gli azzurri affronteranno il Belgio. Infine il cammino nella fase a gironi si concluderà con il match contro l’Ucraina, che si svolgerà giovedì 18 settembre alle ore 15.30 (gli orari riportati sono quelli italiani). Con il passaggio del turno, l’Italia inizierebbe il cammino nel tabellone ad eliminazione diretta domenica 21 settembre, incrociando una squadra della Pool C.

Le partite dell’Italia in questi Mondiali saranno trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV. La copertura completa di tutte le altre partite sarà garantita da VBTV, con la diretta streaming dell’intera manifestazione.

Il cammino stagionale in vista dei Mondiali

L’Italia ha aperto questa stagione con una serie di amichevoli prima della Volleyball Nations League, in cui gli azzurri sono stati protagonisti di un grande cammino. La nazionale italiana ha raggiunto per la prima volta la finale nel torneo, conquistando una storica medaglia d’argento, venendo superata dalla Polonia. Dopo un breve riposo gli azzurri hanno iniziato la preparazione ai Mondiali con una serie di collegiali, per poi disputare il torneo amichevole Fipav Cup Men Elite, vincendo tutte e tre le partite contro Turchia, Germania e Olanda.

Infine gli azzurri hanno completato il cammino di preparazione alla rassegna iridata con uno stage a Tokyo, in cui hanno disputato due amichevoli contro il Giappone, entrambe vinte, con il punteggio di 3-2 nel primo incontro e di 3-1 nel secondo.