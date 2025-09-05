Sulle strade della Vuelta Espana di ciclismo vince ancora, per la sesta volta in tredici tappe, la UAE Emirates. Il prestigioso traguardo dell'Angliru, cima iconica della corsa, è stato firmato da João Almeida, protagonista di una scalata generosa con cui ha anche sfiorato lo storico record di scalata di Roberto Heras. Il portoghese ha comandato le operazioni per tutta la salita, riducendo sempre di più il gruppo dei migliori fino alla sfida diretta con la maglia rossa Jonas Vingegaard. Il danese è però rimasto sempre sulla difensiva e non è riuscito a conquistare questa tappa a cui teneva particolarmente.

Nel finale, Almeida ha preso con molta determinazione le ultime curve in discesa e non ha lasciato nessuno spazio a Vingegaard, andando così a conquistare la vittoria. Tra gli altri protagonisti, sono saliti molto forte Kuss e Hindley, tornato prepotentemente in corsa per il podio, mentre ha ceduto un po' Pidcock, non a suo agio su salite così lunghe e difficili. Ciccone ha confermato la flessione già vista nei giorni scorsi e così il migliore degli italiani, sia nella tappa che in classifica, è stato Giulio Pellizzari, che ha difeso brillantemente la sua maglia bianca.

Vuelta, anche Tiberi all'attacco

Al tredicesimo giorno di corsa, la Vuelta Espana è arrivata ad uno degli appuntamenti più attesi, l'arrivo sull'iconica salita dell'Angliru, la terribile scalata asturiana.

Il percorso ha proposto due salite abbastanza brevi, Alto la Mozqueta e Alto del Cordal, prima di affrontare le pendenze estreme dell'Angliru, traguardo messo dichiaratamente nel mirino dalla maglia rossa Jonas Vingegaard. Nella prima parte della corsa, molto scorrevole, si è formata in testa una fuga con oltre venti corridori, tra cui il solito Mads Pedersen a caccia di punti al traguardo volante, Antonio Tiberi, Gianmarco Garofoli, Bob Jungels e Jefferson Cepeda.

La Visma ha però preso subito la testa del gruppo per non perdere l'occasione di poter vincere la tappa. La fuga si è selezionata sulla Mozqueta, lanciando un gruppetto di sei corridori, tra i quali anche Tiberi, che però è rimasto staccato per una foratura nella successiva discesa.

Il Cordal ha lasciato al comando i soli Jungels, Cepeda e Vinokourov, mentre in gruppo si è affacciata davanti la Q36.5 di Pidcock. Con il passare dei chilometri è stata però la UAE a prendere il sopravvento. Pur senza Ayuso, rimasto preso staccato, Almeida e compagni hanno dettato il passo nella prima parte dell'Angliru, quella più semplice, provocando già una decisa selezione.

La UAE ha poi insistito sulle rampe più dure, facendo staccare Ciccone e Pellizzari, e portando al limite anche Tom Pidcock. Raggunto anche Jungels, l'ultimo dei fuggitivi, Almeida ha infine preso personalmente il comando delle operazioni, ormai con i soli Vingegaard, Kuss e Hindley a ruota.

Un secondo in più del record di Heras sull'Angliru

Il portoghese ha dimostrato forza e temperamento, continuando ad imporre il suo ritmo con l'ingombrante presenza di Vingegaard a ruota, ma l'attacco del danese, che tutti si aspettavano, non è mai arrivato. Anche Kuss e Hindley sono stati costretti a cedere, mentre Pellizzari è stato protagonista di una bella scalata in progressione che lo ha riportato davanti a Riccitello, avversario diretto per la maglia bianca.

Almeida ha insisito nel suo tentativo di scrollarsi di dosso Vingegaard, che è rimasto impassibile a ruota. Superato il culmine della salita, il portoghese ha ben intepretato le ultime centinaia di metri in discesa, impostando al meglio le traiettorie per impedire il sorpasso di Vingegaard, che non ha abbozzato nessuna mossa.

Almeida ha così firmato questo prestigioso traguardo, con la maglia rossa in scia, Hindley e Kuss a una trentina di secondi, Gall a 52'', Pellizzari a 1'12'' davanti a Riccitello e Pidcock. Ciccone ha perso 2'15'', ma non ha mollato completamente l'obiettivo della classifica.

La situazione vede ora Vingegaard al comando con 46'' su Almeida, in una corsa che resta più aperta del previsto e senza il predominio del danese. Pidcock è ancora terzo a 2'18'', ma gli inseguitori, capeggiati da Hindley a 3', si sono rifatti sotto. Pellizzari è sesto a 4'01'', Ciccone ottavo a 4'54''.

Almeida e Vingegaard hanno sfiorato il record di scalata dell'Angliru, che è stato stabilito da Roberto Heras nella Vuelta Espana del 2000.

La tappa fu vinta da Gilberto Simoni grazie ad una fuga da lontano. Heras fu il più veloce sulla salita, completata in 41'56''. La coppia Almeida - Vingegaard ha fermato il tempo sul 41'57'', appena un secondo in più del record.