Jasper Philipsen cala il tris nella 19° tappa della Vuelta Espana di ciclismo. Dopo tante montagne, la corsa ha finalmente dato un'occasione agli sprinter, che non si sono lasciati sfuggire il traguardo di Guijuelo. La tappa è andata via con un ritmo piuttosto blando e solo qualche accenno di accelerata quando il vento ha dato l'impressione di poter creare le condizioni giuste per spezzare il gruppo. Alla fine, però, tutto si è deciso nel previsto sprint generale, in cui la Alpecin ha pilotato Philipsen con perfetta scelta di tempo. Su un traguardo in leggera salita, il belga ha avuto la meglio su Pedersen e Aular, firmando così la terza vittoria di tappa personale in questa Vuelta Espana.

Nonostante la volata, la classifica generaleha visto cambiare la situazione tra la maglia rossa Jonas Vingegaard e il suo inseguitore Joao Almeida. Il danese ha agguantato un abbuono sorprendendo il rivale ad un traguardo volante, conquistando quattro secondi in più con cui presentarsi al via della tappa di Bola del Mundo.

Vuelta, solo Otruba in fuga

Con i suoi 161 chilometri senza particolari difficoltà altimetriche, la 19° tappa della Vuelta Espana si presentava come un'occasione imperdibile per i pochi velocisti del gruppo. La tappa, nella regione della Castilla y Leon, preannunciava comunque l'incognita del vento, che in alcuni momenti ha effettivamente acceso la corsa, ma senza avere l'intensità necessaria.

Nelle fasi iniziali sono partiti all'attacco Jakub Otruba e Victor Guernalec. Quest'ultimo ha poi rallentato, preferendo farsi raggiungere dal gruppo. Otruba ha così proseguito da solo, in un'azione senza speranze di buon esito, ma con il solo intento di dare un po' di visibilità alla Caja Rural. Al traguardo volante di Salamanca, il corridore ceco è transitato ancora al comando, e in gruppo è stato Jonas Vingegaard ad uscire allo scoperto improvvisamente per cogliere il secondo posto e i quattro secondi di abbuono.

Otruba è stato infine raggiunto ad una cinquantina di chilometri dall'arrivo. Poco più avanti, la corsa ha vissuto un sussulto in un tratto esposto al vento, in cui Alpecin e Visma hanno cercato di spezzare il gruppo.

Vingegaard ha sorpreso ancora una volta Almeida, che però ha recuperato velocemente la posizione in testa al gruppo. La situazione si è poi calmata e ricompattata.

Perfetto lavoro della Alpecin per Philipsen

Il gruppo è così andato velocemente verso lo sprint finale attraverso una serie di saliscendi e gli ultimi due chilometri in salita al 2-3%. Dopo un lungo lavoro di Ganna per Ben Turner, la Alpecin è uscita allo scoperto all'ultimo chilometro, con perfetto tempismo. Tre compagni hanno guidato davanti Philipsen, mentre Pedersen, tutto solo, ha provato ad anticipare il belga. Philipsen non si è fatto sorprendere, e dopo essere stato ben protetto ha lanciato il suo sprint andando a vincere nettamente davanti a Pedersen, Aular, Biermans e Turner.

La classifica vede Vingegaard allungare a 44'' il vantaggio su Almeida, 2'43'' su Pidcock, 3'22'' su Hindley, 4'23'' su Pellizzari. Domani, sabato 13 settembre, la Vuelta Espana prpone l'ultima tappa di montagna con arrivo a Bola del Mundo, l'ultima occasione che Almeida e la UAE hanno a disposizione per cercare di scalzare Vingegaard.