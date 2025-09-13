Jonas Vingegaard ha messo definitivamente le mani sulla Vuelta España 2025. Dopo qualche difficoltà nella parte centrale della corsa, il campione danese si è confermato il più forte nell'ultima tappa di montagna, quella con l'arrivo sulle terribili rampe al 20% della Bola del Mundo. Almeida, partito con 44'' da recuperare, ha tentato il tutto per tutto, spremendo la sua squadra fino allo stremo. Il portoghese non è, però, riuscito a tenere testa a Vingegaard, che nel finale ha staccato tutti ed è andato a vincere. Hindley ha provato a strappare il terzo gradino del podio a Pidcock, ma il britannico ha resistito con grande carattere, confermando il suo posto in classifica.

L’unico cambiamento importante ha riguardato purtroppo Giulio Pellizzari, che ha vissuto una giornata negativa, ha perso quasi tre minuti e ha dovuto cedere la maglia bianca di miglior giovane a un convincente Matthew Riccitello.

Ciccone in fuga, ma la UAE non lascia spazio

Per la ventesima tappa, ultima giornata di montagna per smuovere la classifica generale, la Vuelta ha proposto un percorso con la doppia scalata al Puerto de Navacerrada e l'appendice della rampa di Bola del Mundo, gli ultimi tre chilometri con pendenze terribili fino al 20%.

La corsa è iniziata nel tema della sfida tra la maglia rossa Vingegaard e il suo inseguitore Almeida, separati da 44'', e anche sul tentativo di Hindley di buttare giù dal podio Pidcock.

Subito dopo il via sono iniziati gli scatti, che hanno portato in fuga un gruppo con oltre trenta corridori, tra i quali anche Ciccone, Tiberi, Landa, Bernal, Armirail e Buitrago. La UAE, però, ha inseguito con determinazione, chiarendo la volontà di Almeida di fare corsa dura per andare a caccia anche della tappa e degli abbuoni. Il primo passaggio sul Puerto de Navacerrada non ha cambiato la situazione, con i fuggitivi che si sono selezionati.

La Vuelta ha vissuto momenti di tensione per l’irruzione di manifestanti pro Palestina, che hanno tentato di bloccare la corsa poco prima della salita finale.

I corridori sono riusciti a passare in mezzo al caos, schivando manifestanti e forze dell'ordine, poi la corsa ha ripreso il suo andamento normale. Ciccone e Landa si sono lanciati al comando all'inizio della salita finale, cercando il tutto per tutto per resistere al ritorno del gruppo, sempre tirato dalla UAE. Pellizzari è stato il primo degli uomini di classifica a staccarsi, ancora nel tratto più facile della salita.

L'attacco di Vingegaard all'ultimo km, la Vuelta è sua

Jay Vine ha tirato fino a tre chilometri dall'arrivo, quando la salita ha cambiato completamente scenario, inerpicandosi su una stradina aggrappata alla montagna con pendenze fino al 20%. Ciccone e Landa sono stati raggiunti e Almeida ha iniziato a imporre il suo ritmo per scoprire qualche debolezza di Vingegaard, che, però, si è dimostrato più brillante dei giorni scorsi.

Davanti sono rimasti solo Almeida, Vingegaard, Kuss, Hindley e Pidcock, e anche la battaglia per il terzo gradino del podio si è accesa.

Hindley ha provato a forzare per mettere in difficoltà Pidcock, ma il britannico ha reagito superando un momento molto critico. Vingegaard è poi passato al contrattacco, ormai in vista dell'ultimo chilometro e ha fatto rapidamente il vuoto, risolvendo la tappa e la Vuelta con un ultimo sigillo. Il danese ha scalato la rampa finale e ha tagliato l’iconico traguardo della Bola del Mundo. Kuss ha completato la festa Visma anticipando Hindley, Pidcock e Almeida, con Riccitello subito dietro. Pellizzari è arrivato con quasi tre minuti di distacco e ha così detto addio alla sua maglia bianca.

Alla vigilia della passerella finale di Madrid, la classifica generale vede Vingegaard ormai sicuro vincitore della Vuelta España, con 1'16'' su Almeida, 3'11'' su Pidcock, 3'41'' su Hindley, 5'55'' su Riccitello e 7'23'' su Pellizzari.