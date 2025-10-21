In un fine settimana di sfide e superamento a Londrina, il pilota pernambucano ha mostrato forza, strategia e costanza per rimanere tra i principali protagonisti della categoria

Nei giorni 18 e 19 ottobre 2025, l’Autódromo Internacional Ayrton Senna di Londrina (PR) è stato il palcoscenico di un altro capitolo decisivo della Copa Truck Brasil. L’ottava tappa della stagione ha riunito i principali nomi del campionato e, tra loro, l’esperto pilota Beto Monteiro, che ha confermato ancora una volta perché è considerato uno dei più consistenti e rispettati della categoria.

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse e un weekend segnato da grande instabilità, Monteiro è riuscito a mantenere un buon rendimento e a conquistare punti fondamentali nella corsa al titolo. Al volante del Volkswagen Meteor #88 del team R9 Competições, il brasiliano ha lasciato il Paraná ancora tra i finalisti, con concrete possibilità di conquistare un nuovo trofeo nazionale.

Venerdì di preparazione e ritmo forte

Fin dalle prove libere di venerdì (18), Monteiro ha mostrato la sua determinazione a lottare per le prime posizioni. All’inizio delle attività, il pernambucano ha registrato il miglior tempo della sessione con 1min39s980, superando il secondo classificato di appena un millesimo di secondo — una prestazione che ha entusiasmato la squadra e confermato il buon equilibrio del camion sul tracciato paranaense.

Il circuito di Londrina è uno dei più tradizionali del calendario e un terreno conosciuto per il pilota, che vanta quattro vittorie e quattro pole position sulla pista. Sapeva che avrebbe dovuto sfruttare al massimo il suo mezzo per rimanere in corsa per il titolo.

La pioggia cambia lo scenario e complica le qualifiche

Il sabato (19) ha portato nuove difficoltà. La forte pioggia caduta su Londrina ha modificato il programma e reso complicate le qualifiche. Le condizioni della pista variavano di minuto in minuto e Monteiro è stato penalizzato da bandiere gialle e tratti bagnati nei momenti decisivi, il che gli ha impedito di ottenere una posizione migliore sulla griglia di partenza.

Gare equilibrate e attenzione ai punti

La domenica (20), con il tempo più stabile, le due gare sono state molto combattute. Nella prima corsa, Monteiro ha incontrato difficoltà nel traffico e ha chiuso in 15ª posizione. Nella seconda manche, ha adottato una strategia più aggressiva, recuperando posizioni importanti e terminando in 12ª, conquistando punti preziosi per il campionato.

Anche se non è riuscito a lottare per il podio, il pilota ha mantenuto un approccio strategico: ha evitato incidenti, preservato il mezzo e garantito la somma di punti necessaria per rimanere tra i finalisti della stagione.

Tutto il focus su Interlagos

Con la conclusione della tappa di Londrina, la Copa Truck Brasil entra nella sua fase decisiva.

Monteiro occupa attualmente la quarta posizione nella classifica generale della categoria Pro, con 177 punti, a 33 dal leader, mantenendo vive le sue possibilità di titolo.

Per lui e per la squadra, il risultato è stato considerato positivo nonostante le difficoltà. “Siamo riusciti a limitare i danni in un fine settimana complicato. L’importante è che siamo ancora in lotta. Ora pensiamo a Interlagos e daremo tutto fino all’ultima curva”, ha commentato il pilota.

La decisione della stagione è fissata per il 7 dicembre, nel leggendario Autódromo de Interlagos, a San Paolo, e promette forti emozioni. L’ultima tappa dovrebbe attirare un grande pubblico e sarà il teatro dello scontro tra i protagonisti del campionato, con Monteiro tra i favoriti al titolo.