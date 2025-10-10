Alla vigilia dell'ultimo grande appuntamento della stagione, il Lombardia di sabato 11 ottobre, Fabian Cancellara ha parlato dell'evoluzione vissuta dal ciclismo nel decennio trascorso dal suo ritiro. L'ex campione svizzero è intervenuto al Festival dello Sport di Trento e ha raccontato che le fughe infinite con cui Tadej Pogačar sta dominando la stagione erano del tutto improponibili nella sua epoca. Cancellara ha ricordato che per le sue azioni solitarie al Fiandre e alla Roubaix fu accusato di aver truccato la sua bicicletta con un motore nascosto, perché era considerata impossibile una vittoria con fughe di 40 km, mentre oggi Pogačar ha spostato questo limite a 80 e anche oltre.

Cancellara: 'A pensare alle accuse mi viene da ridere'

Nel suo intervento al Festival dello Sport di Trento, Fabian Cancellara ha ricordato quando venne accusato di aver nascosto un motore nella sua bicicletta. Era il 2010 e il campione svizzero aveva vinto sia il Giro delle Fiandre che la Parigi-Roubaix in modo eclatante. Al Fiandre aveva staccato Boonen sul muro di Grammont senza neanche alzarsi sui pedali, alla Roubaix aveva inscenato una fuga solitaria di oltre 40 km.

Dopo quelle imprese, davvero rare nel ciclismo dell'epoca dominato da un grande equilibrio, Cancellara fu accusato di aver truccato la bici. Seppure senza nessuna prova, un video pubblicato su YouTube ipotizzava che lo svizzero utilizzasse una bici con un motore azionato da un pulsante sul manubrio.

Le accuse non hanno mai portato a niente di concreto contro il campione svizzero, che a Trento ha preso spunto da questo episodio per spiegare quanto sia cambiato il ciclismo.

"Quando ho fatto 40 km di fuga mi hanno detto: 'Ha il motore'", ha dichiarato Cancellara, spiegando di aver messo ormai via ogni sentimento negativo verso quelle accuse. "Oggi mi viene da ridere. Per noi, fare 30 o 40 km di fuga era già tanta roba, oggi ne fanno 80", ha continuato l'ex campione, che si attende un'altra impresa solitaria di Pogačar anche al Lombardia.

"Può scattare a 80 o anche a 100 km dall'arrivo, da noi non esisteva quello", ha dichiarato Cancellara, che ritiene l'alimentazione un fattore chiave in questa evoluzione.

"Era duro, ma non come oggi. Ora i corridori prendono 120 o 130 grammi di zuccheri all'ora; noi ne prendevamo 70", ha spiegato il due volte olimpionico.

'Tanta gente spegne la televisione'

Fabian Cancellara ha anche riflettuto sul dominio incontrastato di Pogačar e sugli effetti negativi che sta portando al ciclismo. Secondo lui, queste corse, dall'esito sempre più scontato, stanno stancando il pubblico. "Quando lui è in corsa non dico che si corre per il secondo posto, questo è sbagliato. Noi non corriamo per questo, corriamo sempre per vincere. È chiaro che questi attacchi di 80 chilometri sono impressionanti, ma si può anche spegnere la televisione e questo non è bello", ha dichiarato Cancellara, portando delle testimonianze dirette.

"Tanta gente mi dice che le corse ora non sono più belle, si vede uno da solo per 80 chilometri e la corsa è finita. Lo spettacolo è quando negli ultimi 20 o 30 chilometri i corridori si fanno la guerra, uno scatta, l'altro va dietro", ha commentato Cancellara.