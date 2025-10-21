Appena conclusa la stagione 2025, il grande ciclismo è già al lavoro per gettare le basi per ciò che accadrà nella prossima annata. Il passaggio al 2026 è particolarmente delicato e importante, perché segna la fine delle licenze triennali del World Tour assegnate per il periodo 2023-25, e l'inizio di un nuovo ciclo con il rimescolamento delle carte. La composizione del World Tour cambierà drasticamente, tra squadre che spariscono, altre che si fondono, ma anche progetti che si evolvono e promozioni dalla categoria Professional. L'UCI ha divulgato l'elenco delle 19 squadre che hanno completato il percorso di richiesta dell'assegnazione della licenza World Tour per il triennio 2026-28.

Dal gruppo sparirà Arkéa, squadra francese rimasta senza sponsor, mentre entrerà l'attuale Q36.5 sotto il nuovo main sponsor Pinarello.

Ciclismo, la Lotto e la Intermarché si fondono

Dall'elenco pubblicato dall'UCI emergono già le tante novità presenti in gruppo all'inizio della stagione 2026 del ciclismo professionistico. La Q36.5 è una delle squadre Professional che ha chiesto la licenza World Tour, ma con un nuovo nome che sarà quello ufficiale della squadra capitanata da Tom Pidcock. Il team lascerà le bici Scott per adottare le Pinarello, e lo storico marchio veneto diventerà anche il main sponsor. La denominazione della squadra diventerà dunque Pinarello - Q36.5. Da ricordare è che sia la squadra che i marchi coinvolti, Pinarello e Scott, sono tutti controllati dall'imprenditore sudafricano Ivan Glasenberg.

Tra le assenze, la più dolorosa è quella della Arkéa, che ha cessato l'attività dopo essere rimasta senza sponsor. Non si vedrà più neanche la Intermarché, che sta completando il progetto di fusione con la Lotto. La registrazione all'UCI è stata fatta sotto il nome di Lotto Cycling Team. Al momento manca dall'elenco anche la Jayco AlUla. Per la squadra australiana dovrebbe, però, trattarsi solo di un ritardo burocratico. La Jayco non avrebbe presentato tutti i documenti richiesti entro la data fissata dall'UCI, ma dovrebbe essere in grado di completare senza problemi il suo approdo al nuovo World Tour 2026.

Nel World Tour arriva la Uno X

Altra grande novità per il ciclismo 2026 sarà il cambio di nome e progetto della Israel Premier Tech.

Dopo le polemiche e le manifestazioni contro la squadra israeliana, culminate nel forfait a diverse corse del finale di stagione, il proprietario Sylvan Adams ha deciso di farsi da parte e di svincolare il team da Israele. Per ora, il progetto è stato registrato come Cycling Academy, in attesa che nelle prossime settimane vengano presentati i nuovi sponsor e partner.

Da segnalare anche il nuovo nome della Decathlon, squadra in forte crescita, che sarà affiancata da CMA CGM, una compagnia che si occupa di spedizioni di container. Infine, è da segnalare il debutto nel World Tour della Uno-X, la squadra norvegese diretta da Thor Hushovd.

Ecco l'elenco delle 19 squadre che hanno completato il percorso di richiesta della licenza World Tour.