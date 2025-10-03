La stagione del ciclismo professionistico si avvia alla conclusione con un paio di settimane ricchissime di appuntamenti che punteggiano la prima metà del mese di ottobre. Tra Europei, classiche italiane e le ultime gare in giro per l'Europa, quasi ogni giorno gli appassionati di ciclismo avranno l'occasione di godersi una grande sfida con tanti campioni coinvolti. La Rai, che in alcune fasi della stagione è stata un po' assente, offrirà invece un programma ricchissimo e variegato per questo finale pirotecnico. Dal Giro dell'Emilia di sabato 4 ottobre, fino a domenica 12 con un doppio appuntamento tra Italia e Francia, la tv di stato sarà presente con lunghe dirette di tutte le corse principali.

Pogacar torna alla Tre Valli Varesine

Già sabato 4 ottobre è una giornata particolarmente intensa per il mondo del ciclismo sugli schermi Rai. A Bologna si corre una delle classiche storiche del ciclismo italiano, il Giro dell'Emilia, con lo scenografico arrivo sulla collina di San Luca. Il Giro dell'Emilia propone un doppio appuntamento, sia la gara maschile che quella femminile. Entrambe scattano a Mirandola, con una tratto iniziale in linea e poi i giri con la salita del San Luca, cinque per gli uomini e due per le donne. Rai Due sarà in diretta con il Giro dell'Emilia maschile dalle ore 14, mentre la prova delle donne sarà trasmessa in differita su Rai Sport a parte dalle 17.20.

Mentre Roglic, Del Toro, Ciccone e altri campioni si contenderanno l'Emilia, in Francia si correrà la prova in linea femminile degli Europei di ciclismo.

La corsa andrà in diretta su Rai Due al termine dell'Emilia, intorno alle 15.30.

Anche domenica 5 ottobre è una giornata ricca. Si inizia già di primo mattino con un appuntamento speciale, l'Eroica, la ciclostorica che ha fatto rinascere la passione per il ciclismo d'epoca, le strade sterrate e quell'umanità rurale delle corse di una volta. Rai Tre sarà in diretta dalle strade bianche senesi fin dalle 9 di mattina per questo evento così magico e fuori dal tempo.

Nel pomeriggio si tornerà a pedalare in pieno clima agonistico con la prova in linea maschile degli Europei, da mezzogiorno su Rai Sport, e con la prima prova del Trittico Lombardo, la Coppa Agostoni, dalle 16.30 sempre su Rai Sport.

Gli Europei sono particolarmente attesi, avendo richiamato al via Pogacar, Vingegaard e Evenepoel, ma anche la Coppa Agostoni ha composto una bella starting list con Del Toro e l'iridato under 23 Finn tra le stelle.

Il Trittico Lombardo continua poi con la Coppa Bernocchi di lunedì 6 ottobre e la Tre Valli Varesine del 7, dove sarà impegnato anche Tadej Pogacar, oltre a Roglic, Ciccone e Onley. La Tre Valli è un'altra delle corse che propone il doppio appuntamento tra uomini e donne. Rai Due affrirà entrambe le corse in diretta, alle 11 quella femminile e alle 14 quella maschile.

Ciclismo, Baracchi con una prova in linea

Chiuso il Trittico, ci sarà un solo giorno di pausa prima di arrivare a giovedì 9 con il Gran Piemonte, che quest'anno propone l'arrivo ad Acqui Terme.

Infine, il weekend tra sabato 11 e domenica 12 sarà davvero da gran finale, con la diretta integrale del Giro di Lombardia, in cui Tadej Pogacar cerca la quinta vittoria consecutiva da record.

Dopo un sabato interamente dedicato alla Classica delle foglie morte, domenica 12 proporrà il ritorno dell'antico Trofeo Baracchi, che quest'anno rinasce con una nuova formula voluta dal presidente della Lega Roberto Pella. Anziché la classica cronometro a coppie che ha fatto la storia del ciclismo fino alla fine degli anni ottanta, questo nuovo Baracchi proporrà una gara in linea con partenza da Valdengo e arrivo a Oropa. La corsa troverà spazio su Rai Due alle 14, e a seguire si continuerà con la diretta della Parigi-Tours.