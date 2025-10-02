Si conclude con un po' di amarezza la staffetta mista degli Europei di ciclismo per il sestetto azzurro. Sul veloce percorso disegnato attorno a Étoile-sur-Rhône, la squadra italiana ha preso il comando della corsa nella prima parte, quella in cui sono scesi in campo gli uomini. Filippo Ganna e compagni hanno consegnato al terzetto femminile un vantaggio di 23'', che però non è stato sufficiente a contenere la rimonta della Francia, che sulla breve salita finale ha completato il sorpasso prendendosi così la medaglia d'oro. L'Italia si è dovuta accomodare in seconda piazza, davanti ad una Svizzera fortemente condizionata dal un problema meccanico patito da Stefan Kung all'inizio della prova.

😍 L'équipe de France est championne d'Europe ! Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibaut Guernalec, Marion Borras, Cédrine Kerbaol et Juliette Labous dominent l'Italie et la Suisse sur le relais mixte #EuroRoad25 #LesRP pic.twitter.com/UnUP845gA2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 2, 2025

Ciclismo, Italia in testa a metà corsa

La seconda giornata degli Europei di ciclismo che si stanno disputando in Francia è stata interamente dedicata alle staffette miste, una prova che UCI e UEC stanno cercando di imporre, ottenendo finora degli scarsi risultati. Anche a Étoile-sur-Rhône il contesto si è rivelato piuttosto desolante. Molte nazionali hanno disertato la prova e al via si sono schierate appena sette squadre, con un livello non propriamente stellare.

Le prime a partire sono state Ucraina, Estonia e Lussemburgo, nazioni di secondo piano che non hanno inciso sulla corsa al podio. Dopo una pausa sono poi entrate in scena le quattro squadre più forti: Germania, Svizzera, Francia e Italia.

Gli azzurri hanno schierato Filippo Ganna, Lorenzo Milesi e Marco Frigo nella prima parte riservata agli uomini. Il terzetto ha viaggiato compatto fino al traguardo, dimostrandosi il più forte. La Germania, al via con una formazione rimaneggiata, è stata protagonista di una prova anonima, mentre la Svizzera ha subito perso una trentina di secondi a causa di un problema meccanico che ha costretto Stefan Kung ad una sosta. Si è così delineata una lotta tra Italia e Francia per il titolo, con Ganna e compagni che hanno condotto consegnando alle ragazze un tesoretto di 23'' sulle transalpine.

Argento azzurro, ora le prove in linea

Il compito di Elena Cecchini, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini si è rivelato impegnativo. Cecchini si è staccata abbastanza presto, mentre Guazzini non è apparsa nella miglior condizione possibile. Il trio francese Kerbaol - Borras - Labous ha recuperato via via ad ogni intertempo, pareggiando la partita poco prima dello strappo finale, una leggera salita che ha portato al traguardo. Venturelli e Guazzini non sono riuscite a tenere testa alle francesi, forti di una più spiccata propensione alla salita, e così si è concretizzato proprio in extremis il sorpasso decisivo.

La Francia ha chiuso con 7'' di vantaggio sull'Italia, mentre la Svizzera trascinata da Reusser non ha avuto problemi a mettere al sicuro la medaglia di bronzo su una modesta Germania.

Da domani, venerdì 3 ottobre, gli Europei di ciclismo aprono il programma delle corse in linea. Sabato 4 e domenica 5 si disputano le prove èlite, le uniche che saranno trasmesse in tv, con dirette pomeridiane sia sulla Rai che su Eurosport.