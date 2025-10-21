Come un anno fa, la stagione 2025 del ciclismo si è chiusa sotto il dominio incontrastato di Tadej Pogačar. Il campione del mondo ha inscenato un vero monologo in quasi tutte le corse a cui ha partecipato, dal Tour de France a Mondiali e Europei fino a tre delle classiche monumento. La superiorità dello sloveno è stata così netta da trasformare le corse in delle esibizioni dall'esito scontato, lasciando gli altri corridori, sconfitti e rassegnati, a contendersi i piazzamenti. In un'intervista rilasciata a Domestique Cycling, il giovane norvegese Johannes Kulset ha raccontato che in gruppo c'è la consapevolezza di correre per il secondo posto quando è al via Pogačar, ma che la supremazia dello sloveno e della sua UAE è accentuata dall'atteggiamento delle altre squadre.

"Dovrebbero collaborare e correre contro la UAE, invece di aiutarli a vincere", ha commentato Kulset.

Ciclismo, Kulset nel World Tour con la Uno X

Johannes Kulset è stato uno dei protagonisti dell'eccellente stagione della Uno X, culminata nella promozione del team norvegese nel World Tour. Il 21enne di Oslo ha raccontato che la squadra non ha avuto un approccio ossessivo e mirato sulla caccia ai punti per ottenere la promozione. "Il team voleva solo che corressimo al meglio. Se avessimo ottenuto abbastanza punti, avremmo meritato di essere una squadra World Tour. Altrimenti, saremmo rimasti una Professional", ha spiegato Kulset, spiegando che dopo i grandi risultati ottenuti al Tour de France, in casa Uno X si è cominciato a ricalibrare la strategia.

"Abbiamo capito che era possibile ci siamo concentrati sui punti", ha raccontato Kulset. "Abbiamo smesso di puntare tutto su un solo corridore e abbiamo iniziato a correre con due o tre opzioni. Nella Tre Valli Varesine, ad esempio, ho aiutato Tobias Johannessen, ma ho anche risparmiato abbastanza per lottare per la top ten. Abbiamo continuato a correre per vincere, ma abbiamo mantenuto più corridori in gara", ha spiegato Kulset. La caccia ai punti della Uno X è stata infine premiata dalla promozione, che vedrà la squadra norvegese debuttare nel World Tour nella stagione 2026.

'Il fatto che Pogačar sia così forte non è positivo per il ciclismo'

Kulset arriverà nel ciclismo WT con ambizioni importanti, ma sapendo di dover mantenere i piedi per terra.

A 21 anni, il norvegese è ritenuto uno dei grandi talenti della nuova generazione, e le top ten ottenute a Tre Valli Varesine, Giro del Veneto e Coppa Agostoni confermano il suo potenziale. "Ci sono tanti ragazzi forti nati dal 2000 al 2006. Seixas è un prodigio, Finn e Widar sono impressionanti, anche Nordhagen è bravo, ma non è a quel livello", ha commentato Kulset, a cui è stato chiesto come sia trovarsi in gruppo con ilo dominatore del ciclismo Tadej Pogačar.

"Quando c'è lui, sai già che non sarà una gara, ma una lotta per la sopravvivenza", ha ammesso il norvegese. "Onestamente, non credo che il fatto che Pogačar sia così tanto più forte di tutti gli altri sia positivo per il ciclismo. Non è colpa sua, è semplicemente così bravo", ha continuato Kulset.

il norvegese ritiene che molte squadre partano già battute e non provino nemmeno a rendere le cose più difficili al campione del mondo e alla sua UAE. "Quando c'è lui, non credi nella vittoria. In qualsiasi altra corsa, c'è sempre una piccola possibilità. Le squadre dovrebbero essere più intelligenti e collaborare correndo contro la UAE, invece di aiutarli a vincere", ha analizzato Johannes Kulset.