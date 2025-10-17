Dalle pagine del giornale francese Le Parisien, Marjeta Pogačar, la mamma del dominatore incontrastato del ciclismo mondiale, ha lanciato l'allarme sulle difficoltà vissute dal figlio durante questa stagione. Nonostante le vittorie in serie, le imprese da storia del ciclismo, i lauti guadagni tra ingaggi e sponsor, Pogačar ha passato anche un periodo difficile durante il Tour de France, in cui è apparso spento e stressato. Il campione ha poi raccontato di aver dovuto convivere con un infortunio ad un ginocchio, ma non ha nascosto di aver bisogno anche di staccarsi un po' dalla vita frenetica e sempre sotto i riflettori del campione conteso da tifosi, eventi e sponsor.

Il corridore ha raccontato di non vedere la propria carriera andare avanti molto a lungo, e la mamma Marjeta ha dichiarato che lo capirebbe se si fermasse subito.

'Deve rimanere sempre attivo per sponsor e impegni'

Anche ora che la stagione agonistica è terminata, Tadej Pogačar non ha certo esaurito i suoi impegni. La pausa tra una stagione e l'altra è fitta di eventi per il campione del mondo, tra esibizioni e obblighi con i numerosi sponsor. Subito dopo il Lombardia, Pogačar è tornato in Slovenia per la Pogi Challenge, una corsa di una trentina di chilometri in cui ha pedalato con oltre mille cicloamatori. Domenica 19, il campione sarà invece ad Andorra per una gara inedita che lo vedrà impegnato in due prove con altri tre campioni, Vingegaard, Roglic e Del Toro.

"Dopo la stagione delle corse, sono gli sponsor e altri impegni che lo costringono a rimanere attivo. Non riesce a riposare molto" ha dichiarato Marjeta Pogačar, la mamma del campione, a Le Parisien. "Quest'anno ho visto che era davvero, davvero stanco, esausto. E mi sono detta: capirei se ora smettesse di correre, per sempre o anche solo per un anno" ha raccontato la signora Pogačar, spiegando che più che la corsa in sè sono tutte le pressioni e gli impegni aggiuntivi a rappresentare un peso. "Al Tour de France c'erano troppe cose legate alla gara, prima e dopo, che erano davvero difficili da sopportare. Non era solo la pressione mentale e lo sforzo fisico: a volte era anche la folla ai lati della strada.

Potresti pensare che sia bello avere così tanta gente ai lati della strada. Ma a volte, non è sempre molto carino. Vedi gente che lo tocca, gli butta cose addosso, a volte gli urla contro... Perché vince troppo, perché non firma autografi... A volte, è molto difficile" ha raccontato la mamma del campione del mondo.

'A volte sento il dolore per lui'

Marjeta Pogačar ha raccontato anche un episodio avvenuto al Tour, dopo la tappa di Tolosa in cui il campione accadde nel finale e fu atteso dagli altri uomini di classifica. "Lui non si lamenta mai, ma a volte quasi sento il dolore per lui" ha raccontato la signora Marjeta.

"Quando è caduto al Tour ci siamo sentiti al telefono la sera. Mi ha detto: 'No, non mi fa male la spalla, solo un po' all'anca, ma non è grave'.

E io, invece, avevo molto male alla spalla, come se fossi caduta... Forse lui non aveva dolore perché io ho preso su di me il suo dolore. È quello che provano le madri per i loro figli" ha raccontato la mamma del campione.