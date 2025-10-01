Anche la lunga stagione 2025 del ciclismo professionistico si avvia al termine. Partita in gennaio con il Tour Down Under, l'annata ha regalato imprese che sono già nella storia, tra classiche, grandi giri e i recenti Mondiali in Ruanda. Il mese di ottobre fa calare il sipario sul ciclismo su strada con un paio di settimane ancora particolarmente intense, che avranno poi una piccola appendice con una trasferta in Cina, prima di lasciare spazio a pista e ciclocross. Gli eventi clou di ottobre sono gli Europei che si svolgono in Francia dall'1 al 5 e quindi il Lombardia dell'11, dove Tadej Pogacar cercherà l'ennesima impresa con la quinta vittoria consecutiva mai riuscita a nessuno.

Europei con l'inedita sfida Pogacar - Vingegaard

Il mese di ottobre del ciclismo professionistico offre un paio di settimane a ritmi serratissimi e con tanti appuntamenti sovrapposti. Mentre in Francia si corrono gli Europei, con la crono mercoledì 1 e la corsa in linea domenica 5, va in scena anche la CRO Race, corsa a tappe in Croazia, e una bella serie di storiche corse italiane.

La serie di corse italiane di questo finale di stagione, preludio ideale al gran finale del Lombardia, scatta con il Giro dell'Emilia di sabato 4 ottobre, dove sono attesi anche Pidcock, Simon Yates, O'Connor e Lipowitz.

Domenica 5 sarà una giornata intensa, divisa tra la corsa in linea degli Europei e l'inizio del Trittico Lombardo con la Coppa Agostoni.

Gli Europei preannunciano una grande sfida, con l'iridato Pogacar che troverà ad attenderlo un fresco Vingegaard. Sarà la prima vera sfida in una gara in linea tra i due grandi rivali di tanti Tour, visto che il danese ha sempre evitato Mondiali e classiche. Il livello sarà davvero stellare, considerando che in gruppo sono attesi anche Evenepoel, Almeida, Ayuso e Pedersen.

Al Trittico Lombardo vedremo, tra gli altri, anche Roglic, Del Toro e Simon Yates, un parterre di tutto rispetto vista la concomitanza degli Europei. Il programma del Trittico prevede per domenica 5 la Coppa Agostoni, seguita lunedì 6 dalla Coppa Bernocchi e martedì 7 dalla Tre Valli Varesine.

Il calendario del ciclismo italiano offrirà un ultimo appuntamento prima del Lombardia, il Gran Piemonte di giovedì 9 ottobre.

La preparazione della corsa ha subito dei ritardi e ad oggi non è ancora stato confermato ufficialmente il percorso, che avrebbe dovuto concludersi ad Acqui Terme.

Infine, sabato 11 ottobre è il grande giorno dell'ultima classica monumento della stagione del ciclismo, il Lombardia. Anche se nella settimana successiva resteranno ancora una manciata di appuntamenti, storicamente è il Lombardia che segna la fine dell'annata. Il percorso prevede quest'anno il via da Como e l'arrivo a Bergamo. Le salite decisive sono il Passo della Crocetta, Zambla Alta e soprattutto il Passo Ganda, che si scollinerà a circa 30 km dall'arrivo. Nel finale ci sarà poi il classico passaggio dalla Città Alta di Bergamo.

Pogacar andrà a caccia di un'ennesima impresa, la quinta vittoria consecutiva al Lombardia, un risultato enorme e mai raggiunto da nessuno. Al via, tra gli altri, sono attesi anche Evenepoel, Lipowitz, Ciccone e Pidcock. La corsa sarà proposta sia dalla Rai che da Eurosport, dove è prevista la diretta integrale.

Ciclismo, si chiude con la Veneto Classic

Dopo il Lombardia, il ciclismo regalerà un'ultima settimana di corse, con la Parigi - Tours di domenica 12, la trasferta cinese del Tour de Guagxi, dal 14 al 19, e due corse organizzate dal gruppo di Filippo Pozzato, il Giro del Veneto del 15 e la Veneto Classic del 19.

Lo stesso 19 ottobre si correrà anche la Japan Cup, classico appuntamento giapponese, e la Chrono des Nations, prova a cronometro che si disputa in Francia.

La stagione del ciclismo su strada si concluderà così, anche se la seconda metà di ottobre offrirà ancora i Mondiali di ciclismo su pista, dal 21 al 26 a Santiago del Cile, e la presentazione del percorso del Tour de France 2026, in programma il 23.

Ecco le corse di ciclismo del mese di ottobre con i canali che le trasmettono. Lo streaming si potrà seguire su RaiPlay per le corse offerte dalla Rai, e sulle piattaforme Discovery Plus, Tim Vision, Dazn e Prime Video per quelle di Eurosport.