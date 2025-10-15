La lunga rivalità tra Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard, che ha infiammato per anni il Tour de France: sembra ormai giunta all’epilogo per la manifesta superiorità dello sloveno. Dopo aver vinto il Tour nel 2022 e nel 2023, staccando più volte Pogačar in salita e battendolo anche a cronometro, Vingegaard non è riuscito a trovare contromisure all’eclatante salto di qualità del campione della UAE a partire dalla scorsa stagione. Condizionato anche dall’incidente al Giro dei Paesi Baschi nell’aprile 2024 e da una Visma non più così dominante come negli anni precedenti, il danese non ha potuto opporre grande resistenza allo strapotere di Pogačar, che ha dominato gli ultimi due Tour con prestazioni stellari.

Parlando a Sporza, l’ex corridore, manager e ct della nazionale belga José De Cauwer ha spiegato di ritenere conclusa la sfida tra i due campioni, una visione confermata anche dall’atteggiamento della Visma. "Vingegaard ha già gettato la spugna", ha dichiarato De Cauwer.

Ciclismo, verso la fine del dualismo Pogačar - Vingegaard

José De Cauwer è uno degli opinionisti più esperti del ciclismo belga. Dopo una buona carriera da corridore, è stato team manager di diverse squadre, portando Greg LeMond alla vittoria del Tour de France e quindi ct della Nazionale belga, ruolo che lo ha visto conquistare il titolo mondiale con Tom Boonen nel 2005. Successivamente, De Cauwer ha iniziato a collaborare con diversi media, diventando uno degli opinionisti più autorevoli del ciclismo.

Alla tv Sporza, De Cauwer ha dichiarato di vedere ormai conclusa la rivalità tra Pogačar e Vingegaard, che ha caratterizzato i Tour de France dal 2021 al 2025. Secondo l'ex ct, Vingegaard avrebbe ormai dato per acquisita la superiorità del campione del mondo, e non vedrebbe più il modo di riavvicinarsi e battagliare alla pari con lui. "Ho la sensazione che Vingegaard abbia già gettato la spugna", ha commentato De Cauwer con un paragone pugilistico.

La chiave di lettura di De Cauwer si basa anche sui movimenti della squadra, che secondo lui non crede più nelle possibilità di Vingegaard. "Alla Visma Lease a Bike sembrano aver accettato l'idea di dover perseguire agli obiettivi" ha spiegato l'ex ct.

Vingegaard verso il Giro

La nuova strategia di Vingegaard e della Visma sarebbe quella di puntare ad altre corse e non solo al Tour de France, dove Pogačar appare inavvicinabile. Il danese ha parlato più volte della possibilità di debuttare al Giro d'Italia nella prossima stagione. Una vittoria nella corsa rosa gli permetterebbe di completare la Tripla Corona, risultato di grande prestigio, soprattutto se ottenuto nell'era dominata da Pogačar.

In questo progetto rinnovato, la Visma punterà molto anche sui giovani, e non solo per le corse a tappe, vedendo in Matthew Brennan un possibile crack per sprint e classiche.