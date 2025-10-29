Appena finita la stagione 2025 del ciclismo professionistico, la Lidl-Trek ha già svolto un primo raduno in vista del 2026. Dal 20 al 24 ottobre, tutto il gruppo del team americano si è ritrovato a Bad Wimpfen, presso la sede di Lidl. Circa 160 persone che fanno parte degli organici e degli staff delle squadre World Tour, under 23 e femminile hanno condiviso questa prima esperienza per iniziare i preparativi per la nuova stagione. Il raduno è stato anche il momento giusto in cui sancire il rinnovato impegno di Lidl nella squadra. L'azienda tedesca ha acquisito una quota maggioritaria della società di controllo del team, dando così forza alla sua strategia a lungo termine.

Nel 2026, la Lidl-Trek World Tour cercherà un nuovo salto di qualità dopo aver già vissuto delle stagioni di convincente e continua crescita. L’organico 2026 conta 29 corridori, con un gruppo di sei italiani in cui arriva anche Matteo Sobrero. Gli altri cinque sono i confermati Jonathan Milan, Simone Consonni, Andrea Bagioli, Jacopo Mosca e Giulio Ciccone.

Ayuso a caccia di un podio nei grandi giri

Il grande colpo di mercato è stato Juan Ayuso, il 23enne spagnolo che dopo una tormentata esperienza alla UAE cerca qui la fiducia per consacrarsi tra i campioni delle corse a tappe. Ayuso e Skjelmose saranno i punti di riferimento della Lidl-Trek per i grandi giri e le corse di una settimana, settore in cui il team va a caccia di un podio.

Giulio Ciccone, respinto ancora una volta, per vari motivi, sia dal Giro che dalla Vuelta, dovrebbe ormai essere orientato in maniera più convinta verso le classiche e le brevi gare a tappe. L'obiettivo di recuperare Tao Geoghegan Hart sembra, invece, molto complicato. Dopo l'incidente del 2023, quando ancora era in Ineos, il britannico non ha dato nessun segnale convincente in queste due stagioni, e quest'anno non è stato convocato per nessun grande giro.

Mentre Ciccone e Skjelmose saranno i leader per le classiche altimetricamente più dure, Mads Pedersen guiderà il team tra Sanremo e pavé, oltre ad andare a caccia di tappe e semiclassiche dall'inizio alla fine della stagione. In questo settore, la Lidl-Trek schiera anche alcuni tra i più interessanti corridori della nuova generazione, Quinn Simmons, Thibau Nys e Mathias Vacek.

Ancora più giovane, appena 19enne, è Albert Withen Philipsen, danese che è atteso come uno dei possibili crack del prossimo futuro per le corse di un giorno.

La Lidl-Trek ha fortissime ambizioni anche per le volate. Jonathan Milan si è ormai imposto tra i big degli sprint grazie alle due vittorie di tappa e alla maglia verde del Tour. Anche nel 2026 lui e Pedersen dovrebbero dividersi gli obiettivi, ma non è ancora chiaro chi farà il Giro e chi il Tour. Milan si confronterà poi con alcune classiche più adatte alle sue caratteristiche, come la Gand-Wevelgem, sembra dimenticare il sogno Sanremo. Il treno per gli sprint è stato ulteriormente rafforzato, con l'ingresso di Max Walscheid e la promozione dalla squadra vivaio di Jakob Söderqvist, due corridori di grande stazza che sono adatti a proteggere Milan.

I corridori della Lidl-Trek per la stagione di ciclismo 2026