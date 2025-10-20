La stagione del ciclismo professionistico è ormai conclusa, con le ultime corse andate in scena ieri, domenica 19 ottobre. Per molti corridori questa giornata è arrivata come una liberazione, dopo un'annata intensa e stressante, e con la voglia intensa di dimenticare per un po' la bicicletta. Paul Seixas, il 19enne talento francese che ha sbalordito il mondo del ciclismo in questa stagione d'esordio, ha invece celebrato la fine dell'attività in un modo un po' anticonvenzionale, ma che dimostra la sua genuina passione per la bici. Il corridore della Decathlon ha preso la sua Van Rysel per affrontare un allenamento mostruoso, ripercorrendo tutto solo il tracciato del Tour du Mont Blanc, una delle più massacranti prove amatoriali.

Seixas ha pedalato per dodici ore scalando salite storiche come il Col du Saisies e la Cormet de Roselend per mettere insieme più di ottomila metri di dislivello.

Ciclismo, quasi diecimila calorie bruciate per Seixas

Paul Seixas ha chiuso ufficialmente la sua stagione di corse sabato 11 ottobre, arrivando settimo al Lombardia, la prima classica monumento della carriera. Nell'ultimo giorno di gare professionistiche, domenica 19 ottobre, il ragazzo francese ha deciso di regalarsi un'esperienza particolare. Seixas ha ripercorso il tracciato del Tour du Mont Blanc, ma da solo, in senso contrario e con un clima più rigido rispetto a quello della Granfondo che si tiene in piena estate.

Il 19enne francese ha affrontato l'intero percorso di 323 chilometri, pedalando per 12 ore e 18 minuti.

Seixas si è fermato per circa tre ore durante il suo allenamento, probabilmente per fare il pieno di energie e affrontare la seconda parte del percorso. Il corridore della Decathlon ha scalato il Col de Saisies, la Cormet de Roselend, il Petit e il Grand Saint Bernard e il col de la Forclaz per complessivi 8.1867 metri di dislivello.

In questo allenamento infinito, Seixas ha bruciato ben 9.700 calorie.

Vingegaard: 'Seixas dovrà fare i conti con aspettative enormi'

Mentre Paul Seixas celebrava la fine della stagione con questo super allenamento di dodici ore, un altro dei grandi protagonisti del ciclismo, Jonas Vingegaard, ha parlato proprio del suo giovane collega. In un'intervista a RMC Sport, il campione danese ha consigliato a Seixas di lasciar perdere l'idea di debuttare subito al Tour de France.

Seixas è ritenuto il più grande talento della nuova generazione, soprattutto per le grandi corse a tappe, e in Francia è visto come il campione che potrà riconquistare il Tour quarant'anni dopo Hinault. Vingegaard ritiene però che il giovane corridore della Decathlon debba avere un approccio prudente, vista la sua giovane età.

"Se fossi in lui, aspetterei ancora qualche anno prima di correre il Tour", ha dichiarato Vingegaard. "È il più grande talento francese, ma questo significa anche che dovrà fare i conti con aspettative enormi. Il Tour può essere spietato se si inizia troppo presto" ha commentato il campione danese.