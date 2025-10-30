Anche a distanza di molti mesi, l'epilogo del Giro d'Italia 2025 continua a far discutere nel mondo del ciclismo. In una stagione segnata dalle imprese solitarie di Tadej Pogačar e delle corse dall'esito scontato, il Giro ha invece regalato un finale di forti emozioni e inaspettati ribaltoni, lasciando una scia di polemiche per l'intreccio tattico che si è creato. Al via dell'ultima tappa di montagna, che scalava il Colle delle Finestre, Isaac Del Toro indossava la maglia rosa. Il messicano fu però disorientato dalla dinamica della corsa, e finì per ignorare la fuga vincente di Simon Yates, che grazie all'aiuto di Wout van Aert gli strappò la maglia e la vittoria del Giro d'Italia.

Parlando a GCN Spagna, Del Toro ha ammesso gli errori che lo portarono a perdere il Giro, spiegando che l'ammiraglia non gli diede le giuste informazioni sulla presenza in fuga di Wout van Aert.

Del Toro: 'La EF ha fatto uno sforzo senza senso'

In quella ormai celebre 20ª e penultima tappa del Giro d'Italia, Isaac Del Toro partì con 43'' di vantaggio su Richard Carapaz, che appariva come l'unico vero avversario, e 1'21'' su Simon Yates. Ai piedi del Colle delle Finestre, Carapaz chiese ai compagni di dare una violenta accelerata, una tattica studiata per togliere di mezzo tutti i compagni di Del Toro e trasformare la corsa in un testa a testa tra i capitani.

"Io non li ho seguiti subito. Il Colle delle Finestre è una salita di un'ora e quello sforzo della EF era senza senso", ha ricordato ora Del Toro a GCN.

Vedendo, però, che i suoi compagni non erano in grado di rispondere al ritmo forsennato della EF, il messicano si mosse personalmente. "Quando McNulty e Majka si sono staccati sono rientrato", ha spiegato il campioncino della UAE Emirates.

Esauriti ben presto i compagni, Carapaz rimase da solo con Del Toro, e poco più tardi sui due rientrò anche il terzo incomodo Simon Yates. Approfittando del marcamento tra i primi due della classifica generale, Yates attaccò personalmente, riuscendo a guadagnare un buon vantaggio. Carapaz provò più volte a staccare la maglia rosa, ma senza riuscirci. Del Toro si incollò alla ruota dell'ecuadoriano, senza però mai contrattaccare. La logica della corsa avrebbe voluto che Del Toro prendesse l'iniziativa per difendere la sua maglia rosa dall'assalto di Yates, ma il messicano si disinteressò clamorosamente della fuga del britannico che gli stava portando via il Giro d'Italia.

'Mi hanno detto di tenere d'occhio Carapaz'

Del Toro ha ammesso di aver interpretato male la corsa, ma ha condiviso la responsabilità con l'ammiraglia, rea di non avergli dato le informazioni giuste. "Carapaz aveva mostrato le gambe migliori, quindi alla radio mi hanno detto di tenerlo d'occhio. Penso che ora farei diversamente, ma ho commesso degli errori, alcuni dei quali dovuti all'inesperienza", ha raccontato Del Toro, spiegando che i suoi Ds non gli avevano detto della presenza in fuga di Wout van Aert, che si rivelò decisivo per aiutare il capitano Yates dopo lo scollinamento del Colle delle Finestre.

"Quando dall'ammiraglia mi hanno detto che Yates era più avanti, e che c'era anche Van Aert, Simon aveva già 55 secondi di vantaggio", ha ricordato Del Toro.

"Sono rimasto scioccato. Avrebbero dovuto dirmi di Van Aert quando era a dieci secondi. Allora avrei detto: attacchiamo, proviamo", ha dichiarato il corridore messicano. "Forse dall'ammiraglia temevano che superassi i miei limiti, e rischiassi di finire quinto o sesto. Alla fine abbiamo perso solo una posizione, ma i piccoli errori ci sono costati cari. Ho commesso un errore tattico, ho dimenticato i dettagli, come Van Aert", ha commentato Del Toro.