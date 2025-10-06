Le azzurre della pallavolo guardano alla prossima stagione per centrare il grande obiettivo della tripla corona e ottenere tutti e tre i titoli principali in modo consecutivo. Dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, con il trionfo in finale contro la Turchia, l’Italia proverà a ripetersi agli Europei 2026, che si svolgeranno dal 21 agosto al 6 settembre del prossimo anno. Il cammino di avvicinamento verso la rassegna continentale è ufficialmente iniziato con la cerimonia di sorteggio dei gironi, che si è svolta al Castello Svevo di Bari, dove hanno partecipato i volti principali delle istituzioni sportive.

L’Italia è stata sorteggiata nella Pool D, dove il Paese ospitante è la Svezia, quindi le azzurre giocheranno i match del girone a Göteborg. Oltre alle scandinave, le azzurre affronteranno nel gruppo il Montenegro, scelto dalla Svezia come testa di serie numero due, e poi Francia, Slovacchia e Croazia, che sono state inserite in base alle fasce del ranking CEV. Il meccanismo di sorteggio prevede che ogni Paese ospitante possa scegliere una squadra, mentre le restanti vengono sorteggiate.

I sorteggi dei gironi degli Europei e il commento del CT Velasco

Per quanto riguarda gli altri tre gironi degli Europei 2026, ciascuno include uno dei paesi co-organizzatori: Turchia (Istanbul), Repubblica Ceca (Brno) e Azerbaijan (Baku).

Le partite dei gironi si svolgeranno nella sede di ciascuna nazione ospitante, quarti e ottavi di finale tra Turchia e Repubblica Ceca, mentre le semifinali e finali a Istanbul. Il quadro dei gironi, oltre a quello già citato delle azzurre, si compone: Pool A (Istanbul): Turchia, Lettonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungheria. Pool B (Brno): Repubblica Ceca, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Grecia. Pool C (Baku): Azerbaijan, Portogallo, Olanda, Belgio, Romania, Spagna.

Al termine della cerimonia del sorteggio, il commissario tecnico Julio Velasco ha dichiarato ai microfoni della FIPAV: "Nei recenti Mondiali, le squadre europee hanno conquistato quasi tutte le prime posizioni. Di fatto, è stato un Mondiale che sembrava un Campionato Europeo ridotto, e sarà proprio per questo che l’Europeo 2026 sarà davvero spettacolare.

Anche per questo noi dobbiamo migliorare, ogni competizione ricomincia da zero, che tu abbia vinto o perso, al torneo successivo non parti con alcun vantaggio”.

I risultati dell’ultima edizione

L’ultima edizione degli Europei di volley si è svolta nel 2023 e ha visto l’Italia chiudere il torneo ai piedi del podio. Le azzurre dopo aver dominato il girone, vincendo tutte le partite, hanno superato Spagna e Francia, ma poi si sono dovute arrendere al tie-break alla Turchia in semifinale. L’Italia è così approdata alla finale per il bronzo, persa però per 0-3 contro l’Olanda, mentre l’oro è andato alla Turchia, che ha vinto per 3-2 la finale contro la Serbia.