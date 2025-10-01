Remco Evenepoel è sempre più il dominatore incontrastato delle cronometro. Agli Europei di ciclismo che si sono aperti oggi, mercoledì 1° ottobre, in Francia, Evenepoel ha sbaragliato il campo degli avversari aggiungendo la maglia di campione continentale a quella iridata conquistata in Ruanda una decina di giorni fa. Su un tracciato piuttosto breve, 24 chilometri, il belga ha dominato la corsa dall'inizio alla fine, dimostrando di avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Filippo Ganna non è riuscito a contrastare Evenepoel, ma ha comunque conquistato un bella medaglia d'argento, mentre il bronzo è andato al sorprendente danese Niklas Larsen.

L'Italia ha conquistato anche un'altra medaglia in questa giornata di apertura in cui si sono svolte tutte le crono individuali, grazie all'oro di Federica Venturelli tra le under 23.

Ciclismo, vittoria netta di Evenepoel

Per questa giornata d'apertura, gli Europei di ciclismo ospitati dai dipartimenti francesi di Drôme e Ardèche hanno proposto ben sei crono individuali in serrata sequenza. L'appuntamento più atteso era senz'altro quello della prova èlite maschile, grazie alla presenza di tutti gli specialisti più forti, a partire da Evenepoel, Ganna e Tarling.

La corsa si è disputata su un percorso breve, 24 chilometri, caratterizzato da un duro strappo di 300 metri a metà tracciato e da un finale in leggera ma costante salita.

A rendere più impegnativa la crono è arrivato un forte vento, spesso laterale.

La corsa al titolo non ha avuto storia. Nonostante la trasferta in Ruanda, il lungo viaggio di ritorno e la differenza climatica da smaltire, Remco Evenepoel ha dominato incontrastato. Il belga è passato al primo intertempo con un vantaggio che è già stato una sentenza, 14'' su Ganna e 16'' su Tarling dopo soli 6 chilometri.

La tendenza si è confermata a metà corsa, con Evenepoel transitato brillantemente in cima allo strappo con 25'' su Ganna e 36'' su Tarling, tallonato dalla sorpresa Larsen e da Hoole.

Con Evenepoel ormai lanciato imprendibile alla medaglia d'oro e Ganna solido nel suo secondo posto, il finale ha regalato la bella rimonta di Ethan Hayter e una leggera flessione di Tarling, molto appesantito sulla salita conclusiva.

A prendersi la medaglia di bronzo è stato Niklas Larsen, sorprendente danese che per questione di pochi decimi ha prevalso sui due britannici. Evenepoel a quasi 51 di media, con 43'' su Ganna e 1'08'' su Larsen. L'altro azzurro in gara, Lorenzo Milesi, ha concluso al 14° posto.

Oro per Venturelli tra le under 23

Prima della gara èlite maschile si sono svolte tutte le altre prove contro il tempo di questi Europei di ciclismo. Nella prova èlite femminile è arrivata la scontata vittoria di Marlen Reusser. L'iridata svizzera ha conquistato il suo quarto titolo europeo davanti alla norvegese Ottestad e all'olandese Bredewold.

Tra le under 23 Federica Venturelli si è presa la medaglia d'oro battendo la finlandese Ahtosalo e la belga Vierstraete. Tra i ragazzi c'è stata una doppietta belga con l'oro di Jonathan Vervenne su Matisse Van Kerkhove, mentre i titoli juniores sono andati alla spagnola Paula Ostiz e all'olandese Michiel Mouris.