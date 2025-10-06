Anche agli Europei di ciclismo, Remco Evenepoel ha dovuto indossare i panni dello sconfitto per mano di un inarrivabile Tadej Pogačar. Come ai Mondiali di una settimana fa, la corsa si è risolta in un assolo incontenibile dello sloveno, che dopo aver staccato facilmente Evenepoel in salita è riuscito a gestire la situazione acquisita fino al trionfo finale. Nonostante l'ennesimo secondo posto alle spalle di Pogačar, Evenepoel ha trovato degli aspetti positivi in questa corsa e non ha indietreggiato di un centimetro dalla missione di raggiungere il campione del mondo.

Il belga ha ammesso di dover ancora colmare un certo gap da Pogačar, ma si è detto convinto di poter fare un passo avanti nella prossima stagione, in cui inizierà una nuova avventura alla RedBull Bora, squadra che ha un budget molto superiore alla sua attuale Soudal Quickstep. "Per fortuna sto cambiando squadra e tocca al mio nuovo preparatore risolvere i problemi" ha commentato Evenepoel dopo la corsa degli Europei.

Evenepoel: 'Per battere Pogačar devo migliorare'

Remco Evenepoel si è detto soddisfatto per la prestazione espressa agli Europei di ciclismo. Il belga ha perso nettamente il confronto diretto con Pogačar, staccandosi sulla salita di Saint Romain des Lerps, e ha poi pedalato a lungo al vano inseguimento del campione del mondo, fino a concludere al secondo posto.

"Era la prima volta che riuscivo a seguire il suo attacco per così tanto tempo, e non sono stato travolto, il che è stato positivo", ha commentato Evenepoel al giornale belga Het Nieuwsblad. "Ma se voglio batterlo in futuro, devo lavorare su questo tipo di sforzo. Spingere al massimo per quei tre-cinque minuti in salita", ha spiegato il campione olimpico.

Evenepoel conta sul passaggio alla RedBull Bora per colmare il distacco da Pogačar. "Come posso migliorare? Per fortuna sto cambiando squadra e tocca al mio nuovo preparatore risolvere i problemi. Ci ho lavorato quest'estate, sento di essere in miglioramento. È importante allenarsi anche questo inverno. Credo che i dati di potenza di questa gara saranno molto interessanti da analizzare per il mio preparatore.

Dovrà poi decidere che tipo di allenamento dovrei fare. Perché se voglio battere Pogačar in futuro, devo migliorare", ha commentato Evenepoel.

'Strana tattica dei francesi'

Sull'andamento della corsa degli Europei di ciclismo, Evenepoel si è un po' lamentato per la scarsa collaborazione avuta dai compagni d'avventura trovati dopo l'inizio della fuga vincente di Pogačar.

"Ho sentito tutti i membri dello staff della squadra francese, in piedi lungo la strada, urlare a Seixas di non mettersi in testa al gruppetto. Anche questa è una tattica, ma comunque strana. A causa della mancanza di collaborazione, il distacco da Pogačar era diventato troppo grande per essere colmato", ha dichiarato Evenepoel, che ha comunque ammesso la superiorità del campione del mondo. "Era chiaro che lui fosse il migliore in gara", ha concluso Evenepoel.