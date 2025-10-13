L'ultima classica monumento della stagione del ciclismo, il Lombardia di sabato 11 ottobre, ha riproposto un copione già visto in tutte le altre grandi corse di questo finale di stagione, con Tadej Pogačar imprendibile in fuga solitaria e Remco Evenepoel al suo vano inseguimento. Il campione del mondo ha conquistato il suo quinto Lombardia consecutivo, mentre Evenepoel, a dispetto di una prova maiuscola, ha dovuto indossare ancora una volta i panni dello sconfitto.

Nel dopocorsa, il belga si è detto soddisfatto della sua prova, ma non pago di questo nuovo secondo posto e ha già rilanciato la sfida per il 2026, quando cercherà un ulteriore salto di qualità con la nuova avventura alla Red Bull–Bora.

Evenepoel ha ricordato che in questa stagione ha messo pochi chilometri nelle gambe a causa dell'incidente avvenuto a dicembre 2024, e ha raccontato di aver studiato i momenti chiave delle ultime corse, dal Mondiale al Lombardia passando per gli Europei, e la strategia d'attacco di Pogačar.

Evenepoel: 'Voglio raggiungere il suo livello'

Remco Evenepoel ha dichiarato di aver osservato attentamente il modo in cui Pogačar inizia i suoi attacchi decisivi. "L'ho visto dal vivo un paio di volte ormai, e ho la sensazione che Tadej non cambi rapporto", ha raccontato Evenepoel al giornale belga Het Laatste Nieuws. "Inizia il suo attacco con una cadenza leggermente più lenta e poi improvvisamente aumenta fino a una cadenza molto alta.

Un esercizio di forza in cui è molto bravo. È impressionante da vedere" ha spiegato il campione olimpico.

Nonostante la netta supremazia dimostrata dallo sloveno della UAE, Evenepoel ha mostrato tutto il suo temperamento sfidandolo apertamente. "Il mio obiettivo è raggiungere il suo livello il prossimo inverno e avere la stessa accelerazione. C'è del lavoro da fare, ma prima, una vacanza. Anche se non ho ancora prenotato un viaggio né ho in mente una meta", ha dichiarato Evenepoel.

'Ho fatto solamente 23-24.000 chilometri'

Riflettendo sui risultati di questa stagione, Remco Evenepoel ha ricordato anche che il grave incidente in cui era rimasto coinvolto lo scorso dicembre mentre si allenava in Belgio ha avuto un impatto importante sulle sue prestazioni, spiegando che non ha potuto mettere delle basi così solide nella sua preparazione invernale.

"Oggi sono più o meno al 100% delle mie possibilità, ma mi mancano chilometri rispetto agli altri corridori", ha raccontato il campione olimpico.

"Io ho fatto solamente 23-24.000 chilometri, mentre gli altri sono sopra i 30.000. Questo cambia molte cose in corsa. Ma ora è il momento di cominciare qualcosa di nuovo", ha dichiarato Remco Evenepoel.