Mentre il Tour de France ha già presentato ufficialmente il suo percorso per l'edizione 2026, il Giro d'Italia scoprirà definitivamente le sue carte solo tra qualche settimana. La data della presentazione del tracciato della corsa rosa non è ancora stata fissata, ma dovrebbe essere tra la metà e la fine di novembre. Intanto, però, grazie alle anticipazioni confermate dai giornali locali interessati al passaggio del Giro e alla trasmissione di ciclismo Radiocorsa, si possono già fissare alcuni punti fermi del disegno che ha allestito RCS Sport. Il Giro d'Italia 2026 scatterà nuovamente dall'estero, stavolta dalla Bulgaria.

La corsa rosa resterà nel paese per tre giorni, con un programa ancora da definire nei dettagli, per poi ripartire dalla Calabria.

Giro d'Italia, si sale sul Blockhaus

RCS Sport non ha ancora presentato la partenza del Giro d'Italia 2026, ma il presidente Urbano Cairo ha confermato durante il Festival dello Sport che questa avverrà in Bulgaria. Per la corsa rosa sarà la seconda partenza consecutiva dall'estero, dopo quella dello scorso maggio in Albania. Le prime due tappe bulgare dovrebbero avere un percorso collinare. Il via sarà fissato a Burgas, mentre l'arrivo della tappa d'apertura sarà a Veliko Tarnovo, secondo quanto annunciato dalla stampa del paese. Nella seconda giornata è previsto l'arrivo a Plovdiv, mentre la conclusione della trasferta bulgara sarà nella capitale Sofia con una tappa più pianeggiante.

Il Giro tornerà quindi in Italia, ripartendo dalla Calabria, dove sono in programma almeno due tappe. Nella risalita della penisola si toccherà Napoli, ormai un traguardo fisso da diversi anni. Il primo arrivo in salita è invece previsto sul Blockhaus, montagna abruzzese già affrontata tante volte al Giro. Da qui la corsa riprenderà la via del Tirreno passando dalla Toscana e dalla Liguria, con un probabile traguardo a Chiavari. Si entrerà quindi nella fase decisiva, attraversando il Piemonte per arrivare in Val d'Aosta con un arrivo in salita a Cervinia, altra montagna classica del Giro d'Italia, sulla quale si ricorda anche una vittoria di Fabio Aru.

Confermato il finale a Roma

Dopo Cervinia si arriverà a Carì, in Svizzera, una salita di circa otto chilometri al 10%.

Nell'ultima settimana è previsto l'arrivo sul Passo San Marco, nel bergamasco, una salita non molto frequentata dal Giro, ma lunga e impegnativa. Il gran finale dovrebbe prevedere una tappa mista con la conclusione sul Muro di Cà del Poggio, in Veneto, l'arrivo in salita ai Piani di Pezzè e un altro in Friuli, tra Piancavallo e Zoncolan. Piani di Pezzè è una salita inedita per il Giro d'Italia dei professionisti, ma con un illustre precedente in quello dei dilettanti. Nell'edizione '92, Marco Pantani vinse qui al termine di una lunga fuga solitaria, in un Giro che poi lo avrebbe visto in maglia rosa fino al termine.

A Radiocorsa, Beppe Conti ha confermato che l'arrivo del Giro d'Italia 2026 sarà ancora a Roma.