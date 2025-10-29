Il percorso del Giro d'Italia 2026 comincia a delinearsi con sempre maggiore chiarezza. RCS Sport dovrebbe ufficializzare il percorso definitivo entro fine novembre, ma già ora, grazie alle anticipazioni dei giornali locali interessati al passaggio della corsa, è possibile ricostruire buona parte del percorso. Già definiti la partenza in Bulgaria e l'arrivo a Roma, le novità riguardano l'ultima parte del Giro, quella con le grandi montagne alpine. Nella terza settimana si scaleranno anche Madonna di Campiglio, che non ospita il Giro dal 2020, e Piancavallo, che ha vinto il ballottaggio con il Monte Zoncolan come ultima montagna della corsa.

Giro d'Italia, via dalla Bulgaria, ripartenza dalla Calabria

Il Giro d'Italia 2026 scatterà ancora una volta dall'estero. Dopo l'Albania sarà la volta della Bulgaria, altro paese senza tradizione nel ciclismo, ma che è pronto a investire una cifra importante, sui 12 milioni di euro, per assicurarsi la partenza della corsa rosa. Il Giro d'Italia resterà per tre giorni in Bulgaria, per poi iniziare il suo cammino nel nostro paese dal sud.

Dopo un paio di tappe in Calabria, la corsa arriverà a Napoli, ormai traguardo tradizionale delle ultime edizioni. Il primo arrivo in salita è previsto in Abruzzo, sul Blockhaus. Il Giro d'Italia passerà quindi in Toscana e in Liguria, con un arrivo a Chiavari.

Da qui si andrà in Piemonte, dove potrebbe essere inserita una cronometro nelle Langhe, e quindi in Valle d'Aosta per salire a Cervinia o a Pila. Il Giro sconfinerà in Svizzera per arrivare a Carì, un arrivo su una salita non molto lunga ma impegnativa.

L'ultima settimana di corsa dovrebbe essere dura, ma non massacrante, per evitare che i corridori abbiano un atteggiamento eccessivamente prudente nella parte iniziale del Giro. La corsa rosa tornerà a Madonna di Campiglio, a sei anni dalla vittoria di Ben O'Connor nell'edizione autunnale del 2020. Madonna di Campiglio è legata a una delle giornate più drammatiche della storia del ciclismo, l'esclusione di Marco Pantani dal Giro '99.

Debutta la salita di Piani di Pezzè

In quest'ultima parte di corsa rosa saranno poi sistemati gli arrivi a Pieve di Soligo, con il muro di Ca' del Poggio nel finale, e quello in salita ai Piani di Pezzè. Si tratta di una salita inedita per il ciclismo pro, dove Pantani lasciò la sua firma nel Giro dilettanti ‘92. È una scalata impegnativa, di 5-6 chilometri con pendenze sul 10%. Le ultime montagne del Giro d'Italia 2026 saranno quelle friulane, con una doppia scalata a Piancavallo, che ha vinto il ballottaggio con lo Zoncolan grazie anche all'idea di non inserire tappe eccessivamente dure nel finale, che facciano da spauracchio.

Infine, il Giro d'Italia si sposterà a Roma, confermata sede d'arrivo nonostante l'interessamento di Milano, che si è fatta avanti anche per riavere la partenza della Sanremo.