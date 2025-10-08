Il fitto calendario del ciclismo per questo finale di stagione propone per giovedì 9 ottobre il Gran Piemonte, nuovo nome con cui RCS Sport ha rispolverato negli ultimi anni lo storico Giro del Piemonte. Il percorso è stato cambiato edizione dopo edizione, proponendo caratteristiche molto diverse. Quest'anno la corsa ha un tracciato di media difficoltà, con diverse salite e saliscendi, ma non così selettive e vicine al traguardo. L'arrivo è a Acqui Terme, in un circuito finale di 33 chilometri che comprende la salita a Castelletto d'Erro. La starting list è di ottimo livello e vedrà tra i grandi nomi anche le presenze di Isaac Del Toro, Filippo Ganna e del campione del mondo under 23 Lorenzo Mark Finn.

Decisiva la salita a Castelletto d'Erro

Il percorso del Gran Piemonte 2025 è di 179 chilometri, da Dogliani, in provincia di Cunego, a Acqui Terme, in provincia di Alessandria. E' un tracciato ondulato, collinare, con tante brevi salite in sequenza. Nelle fasi centrali si sale a Bric della Forma e Rocchetta Palafea, quindi si affronta per la prima volta la salita a Castelletto d'Erro, che misura sei chilometri e ha una pendenza media del 5%. La prima parte della scalata è però molto impegnativa e propone pendenze massime al 15% e un tratto di un paio di chilometri al 9% medio.

Dallo scollinamento ci sono 14 chilometri prima di transitare una prima volta ad Acqui Terme. Da qui inizia un circuito di 33 chilometri che affronta ancora la scalata a Castelletto d'Erro.

Dalla cima si scende verso Melazzo per affrontare un ultimo tratto pianeggiante verso l'arrivo. Il rettilineo finale è di 450 metri, in leggera ascesa al 4%.

Il ritrovo di partenza è in piazza d'Armi a Dogliani. Il foglio firma sarà aperto dalle ore 10.45 alle 12, il via è previsto alle 12.10 con un trasferimento di 2100 metri fino al chilometro 0, dove la corsa scatta ufficialmente alle 12.15. L'arrivo previsto è intorno alle 16.15 - 16.30.

Il Gran Piemonte viene trasmesso in diretta tv e streaming a partire dalle 14.50, sia su Rai Sport e RaiPlay, che su Eurosport, raggiungibile sulle piattaforme Discovery Plus, Tim Vision, DAZN e Prime Video.

Gran Piemonte, anche Del Toro tra i favoriti

In assenza di Tadej Pogacar, il pronostico del Gran Piemonte è aperto a più possibilità. La corsa potrebbe risolversi con un arrivo di gruppo ridotto o con qualche attacco piazzato sui due passaggi dalla salita di Castelletto d'Erro. Tra i favoriti ci sono il vincitore dello scorso anno Neilson Powless e la solita fortissima UAE con Isaac Del Toro, Alessandro Covi e Pavel Sivakov. Tra le altre stelle ci sono anche Filippo Ganna e il campione del mondo under 23 Lorenzo Mark Finn, aggregato alla RedBull Bora.

Da segnalare anche Michael Matthews, Marc Hirschi, Alberto Bettiol e Christian Scaroni.