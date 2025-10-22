Natascha Knaven-den Ouden ha lanciato un grido d’allarme sulla situazione del ciclismo femminile. Negli ultimi anni, il ciclismo rosa ha fatto passi da gigante arrivando alla creazione di un calendario World Tour e a ingaggi impensabili fino a poco tempo fa. Secondo l'ex campionessa e manager della AG Insurance, Natascha Knaven-den Ouden, questa crescita sarebbe innaturale e pericolosa, e starebbe portando il movimento verso un'implosione. "Ci si concentra sui vertici e non sulla base. Il World Tour non si autosostiene" ha commentato Knaven.

'Le squadre non hanno corridori per gestire il World Tour'

Natascha Knaven-den Ouden è una figura chiave nell'evoluzione del ciclismo femminile in Olanda. Più volte campionessa nazionale di ciclocross, portavoce e ambasciatrice di un movimento ancora pionieristico e in cerca di opportunità nuove, ha poi fatto parte del team Jamin, prima squadra professionistica olandese del ciclismo femminile.

Knaven-den Ouden ha poi ricoperto altri ruoli dopo il ritiro dall'attività agonistica, fino a diventare team manager della AG Insurance. Contrariamente ai diffusi entusiasmi che circondano l'evoluzione che sta vivendo il ciclismo femminile, l'ex atleta olandese si è mostrata molto preoccupata per la crescita irrazionale del movimento.

"Ci si concentra troppo sui vertici e non sulle basi. Il World Tour femminile non si autosostiene", ha criticato Knaven.

L'ex atleta ritiene che le squadre non siano in grado di sostenere il progetto voluto dall'Uci, che ha fatto salire i costi alle stelle, e che il movimento rischia di crollare come un castello di carte. "L'UCI ha professionalizzato il World Tour. Gli stipendi sono aumentati e le squadre hanno potuto crescere fino a 20 corridori, più 2 neo professioniste. Ma, cosa abbastanza interessante, ora sta accadendo il contrario. Alcune squadre si stanno riducendo a 14 o 16 corridori e non tutte le squadre del World Tour hanno ancora firmato una petizione con l'UCI per rendere obbligatorio partecipare all'intero calendario, semplicemente perché non hanno abbastanza corridori per gestirlo", ha dichiarato Knaven.

'C'è la mania di equiparare il ciclismo femminile a quello maschile'

Il problema di base, secondo Knaven, è la voglia del ciclismo femminile di competere con quello maschile anziché puntare a una crescita graduale e sostenibile. "Nel mondo del ciclismo c'è una vera mania di equiparare le donne agli uomini. Ma il ciclismo femminile è uno sport completamente diverso da quello maschile, e si trova anche in una fase di sviluppo completamente diversa", ha dichiarato l'ex atleta e manager.

"L'attenzione è rivolta principalmente ai corridori di punta e alla parità salariale. Ma gli stipendi dei corridori stanno aumentando più velocemente dei budget delle squadre. C'è troppa attenzione al denaro, e questo sta causando l'implosione interna del ciclismo femminile", ha criticato Knaven.

Secondo l'ex atleta olandese, la crescita del ciclismo femminile potrebbe presto rivelarsi una scatola vuota. "In termini concreti: poiché le squadre devono investire così tanti soldi extra negli stipendi, possono investire meno in personale, allenatori e campi di allenamento. Le squadre femminili stanno costruendo una struttura con le atlete, ma non con lo staff. Paragonalo a una casa. Se costruisci una casa, non poni prima le fondamenta? Non sarebbe strano costruire prima il tetto separatamente?", ha dichiarato Knaven, secondo cui questo aumento spropositato degli stipendi di alcune campionesse avrebbe portato anche a impoverire i settori giovanili.

"I Team Devo stanno diventando più piccoli, le squadre continental stanno scomparendo e il calendario al di sotto del WorldTour si sta riducendo. Senza investimenti a livello di base, l'élite si esaurirà. Il WorldTour non sarà in grado di sostenersi", ha concluso Knaven.