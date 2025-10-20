Appena conclusa la stagione su strada, il ciclismo è già pronto a concentrarsi su campi da ciclocross e velodromi. Dal 22 al 26 ottobre sono in programma i Mondiali di ciclismo su pista, che si svolgono in un paese che non ha mai ospitato questo evento, il Cile. La rassegna iridata si tiene al Velódromo Peñalolén di Santiago, un impianto capace di ospitare 2.500 spettatori. L'evento si articola su cinque giornate di gara, con sessioni mattutine e serali che purtroppo avranno degli orari un po' scomodi per il pubblico europeo, vista la differenza di fuso orario, cinque ore, con il Cile.

I Mondiali di ciclismo su pista godranno comunque di lunghe dirette sia della Rai che di Eurosport, con la possibilità anche di seguire le gare in streaming on demand negli orari più congeniali per ciascuno.

Mondiali, due sessioni in ogni giornata di gara

Da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre si assegnano 22 titoli iridati nei Mondiali di ciclismo su pista in programma a Santiago del Cile. A comporre il calendario dei Mondiali sono le gare di velocità (km da fermo, velocità individuale e a squadre, keirin), di endurance (corsa a punti, madison, eliminazione, scratch), l'omnium e l'inseguimento individuale e a squadre.

Nelle sessioni mattutine si svolgeranno le gare elliminatorie e di qualificazione, mentre le medaglie saranno assegnate nelle sessioni serali.

Vista la differenza di fuso orario, le sessioni serali cominceranno tra le 22 e le 23.30 italiane per proseguire fino alle 2 di notte, tranne che per la conclusiva giornata di domenica 26, quando il programma inizierà alle 17.30.

Tutte le sessioni serali con le finali per le medaglie saranno trasmesse in diretta tv e streaming sia da Rai Sport che da Eurosport. Lo streaming sarà disponibile rispettivamente su Rai Play e su Discovery plus, DAZN, TimVision e Prime Video.

Il programma dei Mondiali di ciclismo su pista con le finali

Mercoledì 22 ottobre

Sessione serale dalle 23.30: scratch donne, sprint a squadre uomini e donne

Giovedì 23 ottobre

Sessione serale dalle 22.30: inseguimento a squadre maschile, eliminazione femminile, keirin maschile, scratch maschile, inseguimento a squadre femminile

Venerdì 24 ottobre

Sessione serale dalle 22: corsa a punti maschile, chilometro da fermo maschile, inseguimento individuale maschile, sprint femminile, omnium femminile

Sabato 25 ottobre

Sessione serale dalle 22.30: chilometro da fermo femminile, madison femminile, inseguimento individuale femminile, omnium maschile

Domenica 26 ottobre