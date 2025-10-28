La RedBull - Bora - hansgrohe è stata tra le grandi protagoniste del mercato del ciclismo in vista della stagione 2026. La squadra tedesca ha messo a segno il colpo da copertina di questa campagna acquisti, ingaggiando il campione olimpico Remco Evenepoel. Con le conferme di tutti i corridori più importanti, la promozione di altri giovani che andranno ad aggiungersi a quelli già in organico, la RedBull si affaccia al 2026 con il dichiarato intento di rafforzare la propria posizione tra i top team del ciclismo mondiale e fare un passo verso la leadership della UAE.

La squadra punterà molto sui grandi giri, con un'idea di leadership condivise, ma anche sulle classiche e, in misura un po' minore, sulle volate. Il roster è formato da 29 corridori, tra cui gli italiani Pellizzari, Aleotti, Moscon e il nuovo arrivato Cattaneo.

Dempster: 'Possiamo raggiungere un livello superiore'

La stagione 2026 del ciclismo promette una battaglia serrata tra le squadre che puntano a scalzare la UAE Emirates dal ruolo di team numero uno al mondo. La crescita di diversi progetti ambiziosi, su tutti quelli di Lidl Trek, Decathlon CGM CMA e RedBull - Bora, e i movimenti di mercato, possono far immaginare un rimescolamento di valori e un maggior equilibrio rispetto al monologo della UAE in questo 2025.

La RedBull si presenta con un organico davvero forte e con tanti possibili leader, soprattutto per i grandi giri.

L'arrivo di Remco Evenepoel aggiunge un campione in grado di spostare gli equilibri, che cerca in questo progetto il know how per compiere un ulteriore salto di qualità. Insieme al belga, la RedBull potrà contare anche sul veterano Primož Roglič, su Florian Lipowitz, terzo al Tour de France, su Jai Hindley, quarto alla Vuelta Espana, e sulla grande promessa del ciclismo italiano, Giulio Pellizzari.

Questa abbondanza richiederà una pianificazione attenta. Il Ds Zakkari Dempster ha spiegato che il progetto sarà di condivisione delle responsabilità, con schieramenti a più punte nelle corse più importanti.

"Abbiamo un ottimo gruppo di ragazzi, c'è anche Vlasov, insieme a Remco e Lipo. Se vogliamo vincere dei Grandi Giri o assicurarci un posto sul podio, abbiamo una rosa di corridori che può farlo. Credo che se ci riusciremo, sarà con strategie di leadership congiunte" ha preannunciato Dempster in un'intervista a Daniel Benson.

Il Ds della RedBul si è detto convinto di potersi inserire nella lotta privata tra Pogacar e Vingegaard che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni di Tour de France. "Sono davvero ottimista sui miglioramenti che possiamo apportare. Abbiamo scoperto cose che indicano che possiamo raggiungere un livello superiore. Tutti sono abbastanza sicuri che Pogacar vincerà facilmente, ma eravamo tutti abbastanza sicuri che Vingegaard lo avrebbe battuto finché non è tornato con un nuovo approccio" ha commentato Dempster.

RedBull, Finn passerà nel 2027

Per quanto riguarda le classiche, oltre che su Evenepoel, la RedBull conterà su Laurence Pithie e Maxim Van Gils, due dei grandi acquisti della scorsa stagione che per vari motivi non hanno reso seconod le aspettative. Per le volate ci sono invece Jordi Meeus e Danny Van Poppel, corridori che pur non essendo i più forti del settore possono centrare delle vittorie di buon livello. Infine, tra i giovani, sono molto interessanti Luke Tuckwell, australiano che è arrivato secondo al Giro Next Gen, e Callum Thornley, forte passista britannico che ha vinto il Lombardia under 23. Lorenzo Mark Finn, grande speranza del ciclismo italiano, resterà ancora un anno nella formazione continental per poi fare il salto tra i pro nel 2027, ma già nella prossima stagione potrà fare qualche sporadica apparizione nel team WT.

I corridori della RedBull - Bora - hansgrohe per la stagione di ciclismo 2026