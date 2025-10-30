Dal 2012 al 2025, Salvatore Puccio ha visto il mondo del ciclismo professionistico cambiare fino a stravolgersi. A 36 anni, il corridore siciliano ha deciso di chiudere la sua carriera, e ha raccontato a Tuttobici quest'ultima fase della sua vita da corridore. Puccio ha spiegato di aver trovato qualche difficoltà ad adattarsi all'intensità e alle richieste di questo ciclismo sempre più ossessivo e attento ad ogni dettaglio. Il corridore della Ineos ha raccontato di aver vissuto sulla sua pelle l'evoluzione da un ciclismo in cui ci si allenava senza neanche portarsi dietro da mangiare ad uno in cui è necessario allenarsi tre volte al giorno e alimentarsi continuamente con gel e barrette.

Puccio: 'Ora ci si deve abituare ad assimilare 120 grammi all'ora'

Salvatore Puccio è arrivato nel grande ciclismo nel 2011, come stagista della Sky. La squadra britannica era appena entrata nel ciclismo e stava preparando le basi per diventare il punto di riferimento del gruppo. Puccio è uno dei pochi corridori ad aver vissuto tutta l'avventura della Sky, poi diventata Ineos, dalla nascita ad ora, dal dominio nei grandi giri fino alle ultime stagioni di difficoltà. Il corridore siciliano è diventato fin da subito un apprezzato gregario del team, e ha continuato a impegnarsi in questo ruolo per tutta la carriera, fino all'addio al ciclismo dato al Giro di Lombardia dello scorso 11 ottobre.

"È il momento giusto per smettere" ha dichiarato Puccio a Tuttobici.

Il corridore della Ineos ha fatto delle interessanti riflessioni sull'evoluzione del ciclismo. Puccio ha spiegato che probabilmente le nuove generazioni avranno delle carriere più corte, a causa dell'impegno richiesto, sempre più intenso e totale, a partire dall'alimentazione. "Una volta dopo un’omelette si facevano cinque ore regolari a digiuno, ora si parte per un allenamento caratterizzato da lavori specifici e personalizzati con le tasche piene di gel, ci si de­ve abituare ad assimilare 120 grammi all’ora, tantissimo" ha raccontato Salvatore Puccio.

'C'è frenesia fin dalla partenza'

Il corridore siciliano ha ammesso di essere arrivato al limite delle sue risorse per poter stare dietro al continuo aumento delle prestazioni che ha segnato le ultime stagioni del ciclismo.

"Per rimanere competitivo lo scorso inverno ho fatto tre allenamenti al giorno. Andavo in palestra alla mattina, in bici, e poi sui rulli, ben vestito per sudare" ha raccontato Puccio, chiedendosi quanto potranno resistere le nuove generazioni in un ciclismo così esigente.

Puccio ha confidato anche di aver iniziato ad avere paura durante le corse, a causa delle velocità sempre maggiori e dei rischi che si prendono molti altri corridori. "Siamo rimasti in pochi a frenare e se rallenti un attimo perdi quaranta posizioni. Una volta c'era frenesia solo nel finale, ora è fin dal via" ha dichiarato Puccio.