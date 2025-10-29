La SuperLega di pallavolo arriva alla terza giornata della Regular Season 2025/26, che offrirà agli appassionati un match di alto livello. Questa sera (mercoledì 29 ottobre 2025), alle ore 20:30, la Cucine Lube Civitanova ospita l’Itas Trentino all’Eurosuole Forum. Si tratta del remake della Finale Scudetto 2024/25, in cui i dolomitici hanno avuto la meglio per 3-1 nella serie, conquistando il titolo di campioni italiani. Civitanova si presenta a questa sfida dopo la sconfitta al tie-break in trasferta contro la Sir Susa Scai Perugia, dopo che nella prima aveva superato 3-1 la Yuasa Battery Grottazzolina.

Dall’altra parte, invece, l’Itas Trentino è a punteggio pieno, forte dei successi per 3-0 contro Cisterna Volley e Sonepar Padova. La distanza in classifica è di due punti e sarà una partita già importante per delineare le gerarchie. Il match tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport con commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Precedenti ed ex di Civitanova-Trento

La sfida odierna tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino sarà la numero 108 all-time tra le due squadre. Il bilancio è a favore dei biancorossi, che hanno ottenuto complessivamente 57 vittorie, contro le 50 dei gialloblù.

Analizzando, però, i precedenti della scorsa stagione, il bilancio è favorevole a Trento, con cinque successi, contro i tre di Civitanova. Sono numerosi gli ex presenti nei roster delle due formazioni. Tra le fila di Civitanova ci sono Wout D'Heer e Marko Podraščanin, che hanno giocato con i dolomitici rispettivamente dal 2021/22 al 2023/24 e dal 2020/21 al 2023/24. Mentre per quanto riguarda Trento, ci sono Gabi García Fernández e Nicola Pesaresi, che hanno vestito la maglia biancorossa rispettivamente nel biennio 2021/22-2022/23 e nel 2016/17.

Il programma della terza giornata di SuperLega

Oltre alla sfida tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, mercoledì sera ci saranno altre quattro partite in programma in contemporanea alle ore 20:30, tra cui spicca il derby della via Emilia tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena.

La Sir Susa Scai Perugia ospita la Sonepar Padova, mentre Cisterna Volley affronta la Yuasa Battery Grottazzolina. Si gioca anche il match tra Vero Volley Monza e MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Infine la terza giornata della Regular Season si chiuderà giovedì sera alle 20.30 con il posticipo tra Rana Verona e l’Allianz Milano, in cui i veneti proveranno a conquistare i tre punti per restare a punteggio pieno.