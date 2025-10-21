Dopo la pausa per le Nazionali, riparte la SuperLega di pallavolo, con la prima giornata della regular season per la stagione 2025/26. Sono dodici le squadre che si contenderanno lo Scudetto e i piazzamenti nelle coppe europee, oltre alla consueta lotta per non retrocedere. La prima giornata si svolge eccezionalmente tra lunedì e martedì, a causa del periodo di stop obbligatorio dopo la fine dei Mondiali, in cui l’Italia ha ottenuto uno storico trionfo. Questa sera (martedì 21 ottobre), alle ore 20:30, i campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino faranno il proprio esordio stagionale sul campo del Cisterna Volley.

Una partita che, come le altre di questa stagione, vedrà due importanti novità regolamentari. La prima riguarda la regola dei 15 secondi in battuta, per promuovere la spettacolarità del match e l’altra riguarda il cambio campo che sarà solo al termine del secondo set e poi nel caso a metà del tie-break. Il match tra Cisterna Volley e Itas Trentino sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

I cambiamenti di Trento e Cisterna

I Campioni d’Italia dell’Itas Trentino tornano in campo 61 giorni dopo la vittoria dello Scudetto e lo fanno con un’importante novità: il cambio alla guida tecnica. In panchina ci sarà il nuovo coach argentino Marcelo Mendez.

Inserimenti anche nel roster e in particolare quelli dell’opposto Faure e dello schiacciatore Ramon, entrambi ex di questa partita, visto che hanno giocato le ultime due stagioni con la maglia del Cisterna Volley. Tanti cambiamenti anche nella società pontina, visto che il nuovo allenatore è Daniele Morato, all’esordio assoluto in SuperLega, mentre la squadra ha avuto un profondo rinnovamento, con la promozione di tanti giovani di prospettiva.

Gli altri match della prima giornata di SuperLega

Questa prima giornata di SuperLega 2025/26 si è aperta lunedì con quattro partite, in cui è stato determinante il fattore campo, visto che hanno vinto tutte le squadre di casa. Il programma si è aperto con il successo al tie-break dell’Allianz Milano contro Valsa Group Modena, poi è arrivata una vittoria al tie-break anche per la Sonepar Padova nella sfida contro la MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

Sono terminate, invece, con il punteggio di 3-1 le altre due partite in calendario, con il successo di Rana Verona contro Gas Sales Bluenergy Piacenza e quello della Cucine Lube Civitanova contro la Yuasa Battery Grottazzolina. Questa sera, oltre alla partita tra Cisterna Volley e Itas Trentino, si giocherà anche la sfida tra Vero Volley Monza e Sir Susa Scai Perugia.