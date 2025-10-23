Ecco il Tour de France 2026. A pochi giorni dal termine della stagione 2025, il grande ciclismo ha già scoperto l’evento clou della prossima estate. Nella consueta cerimonia di presentazione parigina, ASO ha ufficializzato il percorso dell'edizione 2026, che tra le sue novità prevede un doppio arrivo sull'Alpe d'Huez. Ad appena tre anni di distanza, il Tour tornerà in Spagna per la Grande Partenza. Dopo Bilbao sarà Barcellona ad ospitare il via della corsa più importante del ciclismo mondiale.

Il Tour de France 2026 inizierà sabato 4 luglio con una cronosquadre di 19.7 chilometri.

Il percorso sarà molto mosso nel finale, con le due brevi rampe al Montjuich e allo Stadio Olimpico. La particolarità della prova sarà soprattutto il regolamento. I tempi saranno presi sul primo corridore che taglierà il traguardo per ogni team. Il giorno dopo, il Tour de France proporrà la Tarragona – Barcellona, divisa tra una prima metà sulla costa, pianeggiante, e una seconda molto movimentata, con diverse salite e un circuito finale che ripercorre i due strappi della cronosquadre.

🇫🇷 2026 TOUR DE FRANCE (4/7-26/7) | #TDF2026



🖼️ Stage profiles that are available pic.twitter.com/d18xQ26YF2 — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) October 23, 2025

Subito i Pirenei, poi il Massiccio Centrale

La corsa passerà quindi in Francia, con un assaggio di Pirenei in questa fase iniziale di Tour.

La terza tappa sarà ondulata, con l'arrivo sulla breve salita di Les Angles, un paio di chilometri al 6%. Anche la quarta tappa, a Foix, prevede un percorso misto, e solo alla quinta giornata potranno entrare in scena i velocisti. Nella successiva tappa di Gavarnie-Gèdre si chiuderà questo assaggio di montagne sui Pirenei, con un percorso che sale alle mitiche vette di Aspin e Tourmalet per poi concludersi sull'inedita salita dell'arrivo. A Bordeaux e Bergerac la corsa dovrebbe favorire gli sprinter. La prima settimana si concluderà con la tappa di Ussel, su un percorso ondulato, che potrebbe facilitare una fuga da lontano.

Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France 2026 riprenderà nella festa nazionale del 14 luglio, in cui sarà proposta una tappa molto movimentata e tecnica sul Massiccio Centrale.

Gli ultimi 40 km verso l'arrivo di Le Lorian sono caratterizzati da tre Gpm, ripercorrendo il tracciato dove nel 2024 Vingegaard raggiunse e poi battè allo sprint Pogacar. La corsa porporrà quinid due tappe più facili, a Nevers e Chalon-sur-Saône, avvicinandosi al Giura e ai Vosgi. La 13° tappa, a Belfort, prevede la sola scalata al Ballon d'Alsace nella parte finale, mentre molto più inmpegnativa appare la 14° con l'inedita salita di Col du Haag in prossimità dell'arrivo di Le Markstein. La seconda settimana si chiuderà con l'arrivo in quota a Plateau de Solaison, una salita di 12 km al 9%.

Tour, confermato il circuito di Montmartre

Dopo il secondo giorno di riposo, gli specialisti delle cronometro avranno la loro occasione nella Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, prova contro il tempo di 26 km, su un percorso tutt'altro che semplice che prevede 500 metri di dislivello.

I velocisti avranno un'ultima opportunità nella tappa di Voiron, quindi le Alpi faranno da scenario al gran finale. Prima si arriverà a Orcières-Merlette, quindi il Tour de France propone un'inedito doppio arrivo su una delle sue salite mitiche, l'Alpe d'Huez. Nella 19° tappa la corsa affronterà la salita classica, a Bourg d'Oisans, nella 20° si salirà invece dal versante che transita sul Col de Sarenne. Il finale prevede una serie di saliscendi in quota, prima dell'arrivo sullo stesso traguardo del giorno precedente.

Per la chiusura a Parigi è stato confermato il circuito inaugurato quest'anno, con tre passaggi dalla cote de Montmartre.

Complessivamente il percorso del Tour de France 2026 è di 3.333 chilometri, con otto tappe di montagna, cinque con arrivo in salita, una cronosquadre e una crono individuale e un totale di 54.000 metri di dislivello.

Le tappe del Tour de France 2026