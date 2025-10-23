Il Tour de France Femmes ha presentato oggi a Parigi il percorso dell'edizione 2026. La corsa, organizzata da ASO come quella maschile, scatterà il 1° agosto dalla Svizzera, dove si svolgeranno le prime due tappe e la parte iniziale della terza. Tra le caratteristiche essenziali del tracciato spiccano il ritorno della cronometro e l'arrivo in salita al Mont Ventoux, una delle salite iconiche del ciclismo. La corsa offrirà diverse tappe miste, ma mancherà una vera tappa di alta montagna con più salite in successione. Il finale è previsto a Nizza il 9 agosto, con un tracciato che scalerà il Col d'Èze, tradizionale collina che caratterizza anche l'arrivo della Parigi-Nizza.

Tour, decisivi il Ventoux e la cronometro

Con questa edizione 2026, il Tour de France Femmes deve consolidare il successo ottenuto in questi primi anni del nuovo corso voluto da ASO, che ha ripreso e rilanciato una prova finita nel dimenticatoio dopo i fasti dei decenni scorsi. Il percorso disegnato per questo Tour 2026 prevede 1.175 chilometri e 18.795 metri di dislivello.

Losanna ospiterà la Grande Partenza del 1° agosto con una tappa veloce, ma caratterizzata dall'arrivo sulla cote de Saint François, un paio di chilometri al 4-5%. La seconda tappa, con arrivo a Ginevra è un'occasione per le velociste pure.

Il 3 agosto, la corsa entrerà in Francia per arrivare a Poligny. La prima parte del percorso è ondulata, con il Col de la Faucille, ma la seconda è molto più scorrevole e potrebbe favorire nuovamente una volata. Alla quarta giornata, il Tour 2026 proporrà il primo vero banco di prova, una cronometro individuale di 21 km con arrivo a Dijon. Il percorso prevede anche una breve salita, Lacets de Marsannay, verso metà tracciato. Qui si potranno fare delle differenze interessanti in classifica generale.

La successiva tappa di Belleville-en-Beaujolais è molto mossa, punteggiata da una serie di ben otto salite molto brevi. L'ultima è il Mont Brouilly, tre chilometri al 7% a poco più di dieci dall'arrivo.

Anche la sesta tappa presenta un percorso intermedio, con salite corte a eccezione del Col de Lalouvesc, otto chilometri al 5%, che però dista una quarantina di chilometri dall'arrivo. L'unica vera tappa di montagna è la settima, su un percorso monosalita che si conclude sul leggendario Mont Ventoux. Il Tour ci arriverà dal versante più classico, con la prima parte nel bosco fino a Chalet Reynard, e poi il finale nella pietraia.

Le ultime due tappe sono entrambe disegnate attorno a Nizza. L'ottava è una frazione per velociste, con solo due facili dentelli nel finale. La nona ripercorre il finale della Parigi-Nizza. Il percorso è molto breve, appena 99 chilometri, con quattro scalate al Col d'Èze, la collina che sovrasta Nizza.

🤩The official route of the #TDFF2026 avec @GoZwift!



🤩 Voici le parcours officiel du #TDFF2026 avec Zwift !



#WatchTheFemmes pic.twitter.com/l5C65fHT01 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 23, 2025

Le tappe del Tour de France Femmes 2026