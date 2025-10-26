Tosh Van der Sande è uno dei tanti corridori del ciclismo professionistico che ha deciso di chiudere l'attività al termine di questa stagione 2025. Dopo una carriera di 14 anni spesa a fare il gregario nella Lotto e nella Visma, Van der Sande ha capito di non poter più sostenere i ritmi e le richieste un po' folli di questo ciclismo moderno. In un'intervista a Het Nieuwsblad, il corridore belga ha fatto delle interessanti riflessioni sull'evoluzione vissuta dal ciclismo in questi ultimi anni. Il 34enne della Visma ha raccontato che questo controllo ossessivo su ogni minimo dettaglio ha finito per condizionare anche alcuni aspetti molto basilari della sua vita, come le cene con la famiglia, e che questo modo di vivere la vita del ciclista sta costruendo una generazione di giovani molto attenti e preparati su numeri e dati, ma che non capisce le dinamiche delle corse.

'Consiglio ai giovani di non esagerare'

Nella sua ultima intervista da corridore professionista, Tosh Van der Sande ha spiegato che la scelta di chiudere la carriera è stata determinata dalle richieste sempre più estreme del ciclismo attuale. Il corridore della Visma ha raccontato che l'evoluzione dell'alimentazione è arrivata a dei limiti che a volte sono difficili da gestire e da conciliare con la vita di tutti i giorni.

"Ti concentri così tanto su questo che ti spingi all'estremo. A un certo punto ho iniziato a cancellare le cene di famiglia perché dovevo pesare il cibo. E quando partecipavo portavo i miei pasti già pesati, mentre tutti gli altri si godevano qualcosa di delizioso", ha raccontato il belga della Visma.

"Consiglierei ai ciclisti più giovani di non esagerare. È mentalmente molto impegnativo. Bisogna trovare una via di mezzo", ha dichiarato il corridore belga, ammettendo che questo nuovo ciclismo lo ha portato a scegliere la via dell'addio. "Penso che senza tutti questi cambiamenti avrei avuto una carriera più lunga. Si sente che tutte queste cose creano sempre più pressione. Controllano il tuo sonno, ogni sessione di allenamento può essere analizzata nei minimi dettagli", ha aggiunto Van der Sande.

'L'istinto da corsa si impara solo con l'esperienza'

Secondo Tosh Van der Sande, questa pressione dovuta al controllo ossessivo di ogni dettaglio porterà molti corridori della nuova generazione ad uscire presto dal ciclismo.

"È impressionante vedere come quasi tutti siano diventati migliori e più forti, ma c'è anche un altro lato della medaglia. Chi segue queste rigide regole fin da giovane, con poche eccezioni, non avrà una lunga carriera. La media di un professionista sarà circa 10 anni, e sono abbastanza certo che in futuro questa soglia diminuirà ancora", ha dichiarato Van der Sande.

Il corridore belga ha raccontato che questo modello di ciclismo ha portato anche a creare una generazione di giovani corridori molto preparata su alcuni aspetti scientifici, ma incapace di leggere le dinamiche e le strategie che si sviluppano durante la corsa. Van der Sande ha passato l'ultima parte della carriera proprio ad aiutare i giovani a migliorare su questi aspetti.

"I giovani si preoccupano solo dei loro computer, dei loro test di potenza e dei watt per chilo, ma non capiscono davvero le corse in sé", ha commentato il corridore della Visma. "È stato molto divertente aiutarli a sviluppare un istinto da corsa che non si può imparare da un libro, ma solo attraverso l'esperienza".